Latvijā norisinājās starptautiskās pretgaisa aizsardzības mācības “Latvian Shield I-26”
Maijā Rēzeknes apkārtnē norisinājās starptautiskās pretgaisa aizsardzības mācības “Latvian Shield I-26”, kuru laikā NATO sabiedroto vienības stiprināja savietojamību, mobilitāti un spēju veikt pretgaisa aizsardzības uzdevumus ārpus pastāvīgajām vienību izvietojuma vietām.
Mācību mērķis bija stiprināt NATO sabiedroto vienību savietojamību, attīstīt komandvadības procedūras un uzlabot informācijas apmaiņu starp dažādu valstu pretgaisa aizsardzības sistēmām.
Mācību laikā Spānijas bruņoto spēku NASAMS pretgaisa aizsardzības vienība veica īslaicīgu izvietojumu ārpus militārās bāzes “Lielvārde”, trenējot kritiskās infrastruktūras aizsardzību Latvijas austrumu reģionā. Spānijas bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības vienība militārajā bāzē “Lielvārde” izvietota kopš 2022. gada jūnija. NASAMS ir viena no plaši izmantotām vidējā rādiusa pretgaisa raķešu sistēmām, ko izmanto NATO alianses dalībvalstis.
Vienlaikus mācību laikā tika stiprināta dažādu valstu sakaru un vadības sistēmu savietojamība, nodrošinot informācijas apmaiņu starp NATO sabiedroto vienībām.