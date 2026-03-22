Reišuļu brāļi Andalūzijas “Grand Prix” izcīna piekto un astoto vietu, Jonass pēc neveiksmes pirmajā braucienā Andalūzijas posmu noslēdz 16. vietā
Latvijas motosportisti Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišuļi svētdien izcīnīja piekto un astoto vietu pasaules motokrosa čempionāta otrā posma - Andalūzijas "Grand Prix" - MX2 klases sacensībās, bet Pauls Jonass prestižākajā MXGP klasē finišēja tikai otrajā braucienā un ierindojās 16. pozīcijā.
Abi "Yamaha" komandu pārstāvošie brāļi Reišuļi pirmajā braucienā bija stabili savās pozīcijās. MX2 klases debitants Jānis Mārtiņš Reišulis vienubrīd bija pat trešais, bet finišēja piektais, kamēr Kārlis Alberts Reišulis turējās pirmā desmitnieka beigās un finišu sasniedza devītais.
Uzvaru svinēja spānis Giļems Farress, kurš par nepilnām divām sekundēm pārspēja Kemdenu Maklelanu no Dienvidāfrikas, bet trešais finišēja vācietis Simons Lengenfelders.
Arī otro braucienu latvieši aizvadīja stabili, Jānim Mārtiņam Reišulim pēdējā aplī izraujot piekto vietu, bet brālim noturoties astotajā vietā. Pirmā brauciena uzvarētājs Farress otrajā braucienā izstājās, bet uzvaru svinēja Maklelans, kurš par nepilnām piecām sekundēm pārspēja Sašu Kūnenu, bet trešais vēlreiz bija Lengenfelders.
Posma ieskaitē ar 47 punktiem uzvarēja Maklelans, bet otrais ar 40 punktiem bija Lengenfelders. Reišuļiem 32 un 25 punkti deva attiecīgi piekto un astoto vietu.
MXGP klasē Jonass pirmā brauciena gaitā nostiprinājās 11. vietā, taču apmēram trīs apļus pirms brauciena beigām izstājās un motocikla problēmu dēļ devās boksos.
Pārliecinošu uzvaru svinēja beļģis Lukass Kūnens, otrais bija nīderlandietis Džefrijs Herlingss, bet trešais - Jonasa komandas biedrs francūzis Romēns Fevrs.
Otrajā braucienā Jonass lielākoties bija otrā desmita sākumā, bet pēdējos apļos nodrošināja devīto vietu. Pirmajās divās vietās arī šajā braucienā bija Kūnens un Herlingss, bet pēc Fevra kritiena trešo vietu izcīnīja slovēnis Tims Gajsers.
Šāds trijnieks bija arī posma ieskaitē, bet Jonasam otrajā braucienā iegūtie 12 punkti deva 16. vietu.
Kopvērtējumā pēc diviem posmiem MX2 klasē līderis ir Maklelans ar 99 punktiem, tikai par diviem punktiem apsteidzot Lengenfelderu. J. Reišulis ar 76 punktiem ir sestais, bet K. Reišulis ar 57 punktiem ieņem astoto pozīciju.
MXGP klasē Kūnenam ir 102 punkti jeb astoņi vairāk nekā Herlingsam. Jonass iekrājis 40 punktus un ir desmitais.
Pasaules čempionātā šosezon būs 20 posmi, no kuriem septītais posms notiks Ķeguma trasē Latvijā.