Ostapenko iekļūst Maiami "WTA 1000" turnīra trešajā kārtā
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko piektdien nodrošināja vietu Maiami "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensību trešajā kārtā.
Otrajā kārtā Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 24. vietā un turnīrā izsēta ar 25. numuru, ar 6-4, 6-4 uzvarēja ukrainieti Dajanu Jastremsku (WTA 54.).
Par trešās kārtas sasniegšanu Latvijas tenisiste nopelnījusi 65 WTA vienspēļu ranga punktus.
Ostapenko trešajā kārtā tiksies ar WTA ranga septīto numuru Jasmīni Paolīni no Itālijas, kura arī bija brīva no pirmās kārtas, bet otrajā ar 6-3, 1-6, 6-2 uzvarēja mājinieci Teilori Taunsendu (WTA 80.).
Latvijas pirmā rakete Ostapenko no pirmās kārtas bija brīva, bet Jastremska pirmās kārtas mačā ar 2-6, 6-4, 7-5 pieveica mājinieci Ešlinu Krīgeri (WTA 79.).
Ostapenko un Jastremska līdz šim WTA tūrē tikušās trīs reizes, divas uzvaras svinot Latvijas tenisistei. Pēdējo reizi abas spēkiem mērojās pagājušā gada Štutgartes "WTA 500" turnīrā, kurā ar 6-3, 3-0 pārāka bija Ostapenko.
Latvijas tenisiste pārī ar francūzieti Kristinu Mladenoviču sacentīsies arī dubultspēlēs, un viņu pretinieces pirmajā kārtā būs Japānas un Taivānas duets Eri Hozumi/Vu Fansjaņa.
Jau ziņots, ka Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja ceturtdien Maiami, debitējot "WTA 1000" līmeņa pamatturnīrā, piedzīvoja zaudējumu pirmās kārtas spēlē.
Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 103. vietā un pamatturnīrā iekļuva kā "laimīgā zaudētāja", pirmās kārtas spēlē ar 4-6, 1-6 zaudēja itālietei Elizabetai Kočareto (WTA 44.).
Turnīrs Maiami noslēgsies nākamās nedēļas beigās.