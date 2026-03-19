OHL jaunpienācēja Kijivas "Capitals" kļūst par pēdējo turnīra pusfinālisti
Kijivas "Capitals" trešdien "Optibet" hokeja līgas (OHL) izslēgšanas turnīrā nodrošināja vietu pusfinālā.
Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā "Capitals" savā laukumā ar 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) pārspēja Rīgas "Prizmu" un sērijā līdz trīs panākumiem guva uzvaru ar 3-0.
Pirmās trešdaļas vidū "Capitals" vairākumā vadībā izvirzīja Mikailo Kovaļčuks, un 35 sekundes vēlāk pārsvaru dubultoja Lauris Bajaruns, taču perioda turpinājumā pirmos "Prizmas" vārtus guva Roberts Jekimovs.
Trešās trešdaļas ievadā Kijivas komandai divu vārtu pārsvaru atjaunoja Vitālijs Andreikivs, bet neilgi pēc tam Roberts Jekimovs samazināja mājinieku pārsvaru līdz vienam precīzam metieniem. Pēdējā minūtē "Prizma" nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, tomēr pēc iemetiena pie ripas tika "Capitals" hokejisti, un tukšos viesu vārtos ripu raidīja Daniils Carkovskis.
Pusfinālā "Capitals" spēkosies ar regulārā čempionāta uzvarētāju "Mogo"/RSU. Otrā ceturtdaļfināla sērijā "Liepājas hokeja komanda" ar 3-0 pārspēja Tallinas "Panter", kļūstot par."Zemgale"/LBTU pretinieci pusfinālā.
Regulārā čempionāta kopvērtējumā pirmo vietu ar 64 punktiem 40 mačos izcīnīja "Mogo"/RSU, bet otrā ar tādu pašu punktu skaitu finišēja "Zemgale"/LBTU, abām vienībām iekļūstot pusfinālā.
Trešo vietu ar 63 punktiem ieņēma "Liepājas hokeja komanda", kurai ar 61 punktu sekoja Kijivas "Capitals". Rīgas "Prizma" sakrāja 36 punktus, Tallinas "Panter" - 34, "Rīgas Hokeja skola" tika pie 28 punktiem, Elektrēnu "Energija" - pie 20 punktiem, bet Viļņas "Hockey punks" regulāro čempionātu noslēdza ar 18 punktiem.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm. 35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.