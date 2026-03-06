Šokējoši notikumi Itālijā - piecu cilvēku slepkavībās tiek apsūdzēts Sarkanā krusta darbinieks
Ziemeļitālijas pilsētu Forlī pāršalkuši šokējošu notikumi - piecu pacientu slepkavībā tiek apsūdzēts 27 gadus vecs "Sarkanajā krustā" šoferis.
27 gadus vecais vīrietis strādāja Itālijas Sarkanajā Krustā kā ātrās palīdzības automašīnas vadītājs, taču pēc izmeklēšanas sākšanas viņš no amata ir atstādināts. Izmeklēšana sākās pēc tam, kad kādas mirušās pacientes ģimene pieprasīja veikt autopsiju, kas radīja pirmās aizdomas par iespējamu noziedzīgu rīcību.
Sākotnēji vairums tuvinieki savu radinieku nāvi neapšaubīja, jo lielākā daļa pacientu jau bija smagi slimi. Tomēr, paplašinoties izmeklēšanai, varasiestādes atklāja, ka visi aizdomīgie nāves gadījumi saistīti ar vienu un to pašu ātrās palīdzības automašīnas vadītāju.
Kā skaidro advokāti Makss Starni un Masimo Mambelli, kuri pārstāv vienas upures ģimeni: “Svarīgi uzsvērt, ka tās nav parastās ātrās palīdzības mašīnas ar sirēnām, kas steidzas uz slimnīcu.” Viņi piebilst, ka šie transportlīdzekļi tiek izmantoti ikdienas pacientu pārvadājumiem, tāpēc tajos parasti atrodas tikai divi šoferi un nav medicīnas māsas.
Izmeklētāji noskaidrojuši, ka visiem pieciem pacientiem pārvadāšanas laikā ātrās palīdzības automašīnā apstājās sirds. Viens no pacientiem nomira ceļā, bet pārējie – neilgi pēc pārvietošanās transporta līdzekļi vai dažas dienas pēc tam. Varasiestādes pašlaik pārbauda arī citus līdzīgus gadījumus, un pastāv bažas, ka, turpinoties izmeklēšanai, iespējamo upuru skaits varētu pieaugt. Pēdējais izmeklētais gadījums saistīts ar 85 gadus vecas sievietes nāvi 2025. gada novembrī, kura nomira pēc sirdsdarbības apstāšanās pārvadāšanas laikā.
Prokuratūra šoferi izmeklē par slepkavību pastiprinošos apstākļos, pieļaujot, ka noziegums varētu būt bijis iepriekš plānots un veikts ar indīgām vielām vai citiem slēptiem līdzekļiem. Tomēr pagaidām vīrietis vēl ir uz brīvām kājām.
Itālijas Sarkanā Krusta vietējā nodaļa par izmeklēšanu tika informēta pirms dažām dienām, pēc kā organizācija nekavējoties atstādināja viņu no amata. “Esam šokēti par ziņām, kas saistītas ar viena mūsu darbinieka iespējamu iesaisti nopietnā krimināllietā," oficiālā paziņojumā norādīja organizācija. Tajā pašā laikā Sarkanā Krusta pārstāvji pauda cerību, ka izmeklēšana ļaus nonākt pie taisnības.
Aizdomās turētā vīrieša advokāte Glorija Paridži paziņojusi, ka viņas klients visas apsūdzības noliedz un ir ļoti satriekts par notikušo. “Mēs runājam par gados veciem cilvēkiem, kuri bija neglābābjami slimi,” sacīja advokāte. Viņa piebilda, ka tikai viens pacients nomira ātrās palīdzības automašīnā, savukārt pārējie aizgāja mūžībā vairākas dienas vēlāk – vienā gadījumā pat 13 dienas pēc pārvadāšanas. Izmeklēšana turpinās, un Itālijas varasiestādes cenšas noskaidrot, vai šie gadījumi ir traģiska sakritība vai iespējamas sērijveida slepkavības.