Merzļikins ar "Blue Jackets" papildlaikā pārspēj "Rangers", Bļugers ar "Canucks" turpina zaudēt
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien Nacionālās hokeja līgas mačā kopā ar Kolumbusas "Blue Jackets" komandu izcīnīja uzvaru papildlaikā, viesos pieveicot Ņujorkas "Rangers". Citā spēlē zaudēja Teodora Bļugera Vankūveras "Canucks".
Kolumbusas komanda mača gaitā izlaida četru vārtu pārsvaru, tomēr spēja uzvarēt ar 5:4 (2:0, 2:0, 0:4, 1:0). Merzļikins atvairīja 29 no 33 metieniem, tiekot galā 87,9% raidījumu.
Pirmajā periodā vārtus viesiem guva Ādams Fantili un Kirils Marčenko, bet otrajā trešdaļā 4:0 panāca Šons Monahans un Matjē Olivjē. Noslēdzošās trešdaļas pirmajā minūtē Vladislavs Gavrikovs un Gabriels Pero mājiniekiem divus vārtus atguva, 13. minūtē Merzļikinu pārspēja Viljams Borgens, bet rezultātu spēles 56. minūtē izlīdzināja Pero. Papildlaikā "Blue Jackets" rindās vēlreiz izcēlās Marčenko, ļaujot komandai pārtraukt divu zaudējumu sēriju.
Austrumu konferences tabulā "Blue Jackets" ar 68 punktiem 59 spēlēs ieņem desmito vietu un nākamo maču aizvadīs naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Nešvilas "Predators" hokejistus.
Citā spēlē zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē pirmdien piedzīvoja latviešu uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" vienība, kas savā laukumā piekāpās Dalasas "Stars" komandai. "Canucks" zaudēja ar 1:6 (1:1, 0:2, 0:3), piedzīvojot sesto neveiksmi pēc kārtas.
Bļugers laukumā bija 16 minūtes un 13 sekundes, no kurām minūti un 15 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs pielietoja divus spēka paņēmienus, zaudēja trīs ripas, uzvarēja sešos no 14 iemetieniem un maču noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -2.
Mača astotajā minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Evanders Keins, bet turpinājumā precīzi metieni padevās tikai viesiem. Divus vārtus dalasiešu rindās guva Līems Bišels, bet pa reizei ripu vārtos nogādāja Ādams Ērnī, Džeisons Robertsons, Mets Dušeins un Kolins Blekvels. "Stars" šī bija devītā uzvara pēc kārtas, kas ir jauns kluba rekords.
"Canucks" ar 43 punktiem 60 spēlēs ir pārliecinošā pēdējā vietā Rietumu konferencē un visā līgā, bet "Stars" ar 83 punktiem ir otrajā pozīcijā gan konferencē, gan līgā, atpaliekot tikai no Kolorādo "Avalanche", kuras rēķinā ir 89 punkti.
Nākamo maču Vankūveras klubs aizvadīs agrā ceturtdienas rītā pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Austrumu konferences līderi Karolīnas "Hurricanes".