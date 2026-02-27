Ieskats Dž. Dž. Džilindžera komēdijā "Perfektie"
Dž. Dž. Džilindžera režisētā melnā humora komēdija “Perfektie”, kas veidota pēc itāļu režisora Paolo Dženovēzes slavenās filmas “Perfekties svešinieki” (“Perfetti ...
Džilindžera komēdija "Perfektie" kļūst par šogad Latvijā visvairāk skatīto pašmāju filmu
Divu nedēļu laikā kopš pirmizrādes Dž. Dž. Džilindžera komēdiju "Perfektie" noskatījušies jau 20 000 skatītāju, un tā pretendē kļūt par vienu no visvairāk skatītajām latviešu filmām.
"Perfektie" ir tapusi pēc scenārija, kas kļuvis par īstu fenomenu pasaules kino - tas iekļauts Ginesa rekordu grāmatā kā visvairāk pārfilmētais kinodarbs. Filmas pamatā ir itāļu režisora Paolo Dženovēzes filma “Perfetti sconosciuti” (“Pilnīgi svešinieki”). Vairāk nekā trīsdesmit valstu versijas apliecina šā stāsta universālo spēku, katrā valstī iegūstot savu intonāciju un kultūras nianses.
Dž. Dž. Džilindžera komēdijas "Perfektie" pirmizrāde
2026. gada 11. februārī kinoteātrī "Forum Cinemas" pirmizrādi piedzīvoja Dž. Dž. Džilindžera melnā komēdija "Perfektie".
Filma “Perfektie” ir ironiska melnā komēdija par godīgumu, noslēpumiem un privātumu mūsdienu digitālajā laikmetā. Stāsts sākas pilnmēness aptumsuma naktī, kad septiņi seni draugi sanāk kopīgās vakariņās. Vakara gaitā kāds ierosina spēli, kurā ikviens noliek savu telefonu uz galda un sola dalīties ar visām ienākošajām ziņām un zvaniem. Sākumā nevainīgā spēle šķiet kā nekaitīgs joks, jo katrs ir pārliecināts, ka viņam nav, ko slēpt. Bet vai tā tiešām ir
Dž. Dž. Džilindžers prezentē savu jauno kinokomēdiju "Perfektie"
2026. gada 4. februārī kinoteātrī "Forum Cinemas" notika režisora Dž. Dž. Džilindžera melnā humora komēdijas "Perfektie" mediju seanss.
Latviešu versijas lomās redzami: Dārta Daneviča, Dainis Grūbe, Intars Rešetins-Pētersons, Linda Kalniņa, Mārtiņš Egliens, Jānis Āmanis, Anete Kursīte un Santa Breikša.
Baltijā šis ir līdz šim nepieredzēts kopprojekts – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas versijas tika uzņemtas vienās un tajās pašās lokācijās Viļņā trīs mēnešu laikā no 2025. gada augusta līdz oktobrim, mainoties aktieru sastāvam, režisoriem un daļai radošās komandas. Tādējādi radīta vienota vizuālā vide un trīs atšķirīgas interpretācijas par vienu stāstu. Igaunijas versija, kas pirmizrādi piedzīvoja šā gada sākumā, jau pulcējusi vairāk nekā 90 000 skatītāju, kļūstot par vienu no visvairāk skatītajām filmām Igaunijā. Savukārt Lietuvas versijas pirmizrāde plānota šā gada oktobrī.