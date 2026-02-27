Bangkokas policisti lauvas kostīmā aiztur grūti notveramu zagli
Kad Taizemes policijai nekādi neizdevās notvert vairākkārt no likumsargu rokām izsprukušo rūdīto zagli, tā ķērās pie oriģināla plāna, kā ļaundarim pietuvoties un neradīt aizdomas.
Bangkokas policijas pārvalde sociālajās vietnēs publicējusi video, kā policisti pārģērbušies tradicionālā lauvas kostīmā, lai pietuvotos grūti notveramajam ļaundarim. Veiksmīgā operācija veikta pagājušajā nedēļā.
Zem lauvas kostīma paslēpušies policisti pietuvojās garnadzim, kurš mierīgi pastaigājās, nolūkojot kārtējo upuri pie tempļa, kur notika lunārā kalendāra Jaungada svinību gadatirgus. Vienā acumirklī policisti metās virsū ļaundarim un viņu neitralizēja.
Policija paziņojusi, ka aizdomās turētais 33 gadus vecais vīrietis tiek apsūdzēts par šī mēneša laikā trīskārtēju ielaušanos vietējā Bangkokas policijas priekšnieka mājā, nozogot vērtīgas mantas aptuveni 2 miljonu batu (54,5 tūkstoši eiro) vērtībā, norāda "Associated Press".
Preses paziņojumā policija informēja, ka vairākas reizes mēģinājusi šo vīrieti aizturēt, taču viņš ātri pamanījis likumsargus un aizbēdzis. Vēlāk viņu izdevās identificēt, izsekojot viņa pārdotos nozagtos amuletus, un noskaidrot, kuru templi viņš bieži apmeklē.
Policija paziņoja, ka aizdomās turētais ir atzinies zādzībās, skaidrojot, ka zadzis, lai iegādātos narkotikas un spēlētu azartspēles. Viņš jau bijis notiesāts par noziegumiem, kas saistīti ar narkotikām un ielaušanos.