Hegsets apgalvo, ka Irānas militārās spējas ir praktiski iznīcinātas
Foto: Getty Images via AFP
ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.
Pasaulē

Hegsets apgalvo, ka Irānas militārās spējas ir praktiski iznīcinātas

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

ASV kopš kara sākuma nogremdējušas vai sabojājušas vismaz 120 Irānas karakuģu, paziņojis ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.

Hegsets apgalvo, ka Irānas militārās spējas ir pra...

Viņš apgalvoja, ka Irānas militārās spējas ir praktiski iznīcinātas, tās karaflote vairs nerada draudus un zemūdenes ir pazudušas.

Hegsets arī apgalvo, ka kopš konflikta sākuma Irānas ballistisko raķešu un dronu uzbrukumi ASV spēkiem ir samazinājušies par 90%.

"Visai pasaulei, Tuvajiem Austrumiem, mūsu nepateicīgajiem sabiedrotajiem Eiropā un pat dažiem mūsu pašu preses pārstāvjiem prezidentam Trampam jāsaka tikai viens - "paldies"," paziņoja Hegsets.

Izraēla un ASV veikusi preventīvu triecienu Irānai.

ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai

28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.

Tēmas

Donalds TrampsASVIrānaIzraēlaPīts Hegsets

Citi šobrīd lasa