ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.
Šodien 16:33
Hegsets apgalvo, ka Irānas militārās spējas ir praktiski iznīcinātas
ASV kopš kara sākuma nogremdējušas vai sabojājušas vismaz 120 Irānas karakuģu, paziņojis ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.
Viņš apgalvoja, ka Irānas militārās spējas ir praktiski iznīcinātas, tās karaflote vairs nerada draudus un zemūdenes ir pazudušas.
Hegsets arī apgalvo, ka kopš konflikta sākuma Irānas ballistisko raķešu un dronu uzbrukumi ASV spēkiem ir samazinājušies par 90%.
"Visai pasaulei, Tuvajiem Austrumiem, mūsu nepateicīgajiem sabiedrotajiem Eiropā un pat dažiem mūsu pašu preses pārstāvjiem prezidentam Trampam jāsaka tikai viens - "paldies"," paziņoja Hegsets.
ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.