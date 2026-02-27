Latvijas basketbolistiem savu skatītāju priekšā svarīgs Pasaules kausa kvalifikācijas mačs pret spēcīgo Poliju
Šodien plkst. 19:30 "Xiaomi Arena" Latvijas vīriešu basketbola izlase ar spēli pret Poliju turpinās 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas F grupas izspēli. Tiešraide LTV7 kanālā un Go3 Sport Open.
Pirms spēles Latvija F grupā ar bilanci 1-1 ieņem trešo vietu, bet Polija ar uzvarām abās pirmajās spēlēs ir pirmie. Polija jau pēc otrā loga var garantēt iekļūšanu kvalifikācijas otrajā kārtā - to viņi paveiks vai nu ar divām uzvarām vai vienu uzvaru un Nīderlandes divām uzvarām pār Austriju. Latvijai arī pastāv šāda iespēja - jāuzvar pašiem divas reizes un jāgaida Nīderlandes divi panākumi.
Spēcīgāks sastāvs
Spēles pret Poliju var kļūt par svarīgākajām visā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas ciklā. Atceroties ceļu uz 2023. gada Pasaules kausu, arī tad pēc pirmajām divām spēlēm bilance bija 1-1 (zaudējums pret Serbiju, izmocīta uzvara pār Slovākiju), kam sekoja divi grūti panākumi pār Beļģiju. Arī tad, līdzīgi kā šoreiz, mači tika sagaidīti ar piesardzību, bet šīs uzvaras vēlāk bruģēja panākumu sēriju, kas ļāva debitēt pasaules meistarsacīkstēs.
Sito Alonso debijas spēlēs Latvijas izlases sastāvs ne tuvu nebija no spēcīgākajiem. Dažādu iemeslu dēļ iztrūkumi bija ievērojami, bet pats treneris jau pirmajos mačos vēlējās praksē pārbaudīt savas taktiskās iestrādnes, kas ne līdz galam sevi apliecināja. Līdz ar to nācās savā laukumā piekāpties Nīderlandei un ar vienu labu ceturtdaļu izdevās apspēlēt Austriju.
Pret pirmo logu novembrī izlases kandidātu lokā arī šoreiz ir debitējušais Adrians Andževs, Roberts Blumbergs, Mareks Mejeris, Klāvs Čavars, jaunais kapteinis Rihards Lomažs, Mārcis Šteinbergs, Kristaps Ķilps, Kārlis Šiliņš, Toms Leimanis, Artūrs Kurucs un Rodijs Mačoha. Tātad - lielākā daļa jau ir iepazinusies ar jaunā trenera prasībām. Tomēr ir arī klāt nākušie, īpaši pastiprinoties aizsarga un vakantajā trešā numura pozīcijā.
Izlasē atgriezies Kristers Zoriks, kurš pēc ne tik veiksmīga posma Spānijā karjeru turpina Itālijā. Tāpat pieejams ir Toms Skuja, kuram spēlēt novembrī traucēja trauma. Savukārt vieglā uzbrucēja pozīcijā atkal redzams Artūra Strautiņa vārds. Viņš 2025. gadā guva ceļgala krustenisko saišu traumu un basketbolā atgriezās neilgi pirms novembra pirmajām izlases spēlēm. Tieši viņa atgriešanās var būt ļoti būtiska.
Arī šoreiz būs jāiztiek bez Eirolīgas basketbolistiem. Traumas guvuši Artūrs Žagars, Rolands Šmits un Dāvis Bertāns, savukārt Rodions Kurucs īsi pirms izlases loga kļuva par Spānijas kausa ieguvēju. Viņa pārstāvētā "Baskonia" arī neizceļas ar savu spēlētāju laišanu uz izlasi sezonas laikā. No traumas joprojām atlabst Andrejs Gražulis.
"Pirmajā logā bija grūti, jo bija īss laika periods, lai strādātu pie niansēm uzbrukumā un aizsardzībā. Tomēr svarīgāk par taktiskajām un tehniskajām lietām ir nodot spēlētājiem vēstījumu par to, kāda rakstura komandu vēlos redzēt. Pirmās dienas pagāja, cenšoties izskaidrot manu basketbola filozofiju. Tagad ir vieglāk gan spēlētājiem, gan man," otrā loga pirmajā dienā žurnālistiem teica Sito Alonso, kurš lūdza nejautāt daudz jautājumus par pretinieci, Polijas izlasi. Šodien kā liekie spēlē nepiedalīsies Rodijs Mačoha, Adrians Andževs un Anrijs Miška.
Latvijas basketbola izlases sastāvs spēlē pret Poliju:
Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Toms Leimanis (Reikjavīkas KR, Islande), Rihards Lomažs, Kārlis Šiliņš (abi - Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Mareks Mejeris (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Toms Skuja (Ludvigsburgas "Riesen", Vācija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Strautiņš (Tortonas "Derthona", Itālija), Kristers Zoriks ("Udine", Itālija).
Pretī komanda ar naturalizētu Eirolīgas spēlētāju
Polijas izlase pēdējos divos Eiropas čempionātos spēlējusi vismaz ceturtdaļfinālā - pēc augstās ceturtās vietas 2022. gadā sekoja sestā vieta 2025. gada turnīrā, kura fināla fāze noritēja Rīgā, bet vienas grupas izspēli uzņēma paši poļi Katovicē.
FIBA rangā komandas ir tuvu viena otrai - Latvija šobrīd ieņem 12. vietu, bet poļi ir septiņas vietas zemāk - 19. pozīcijā. Latvija lielo kāpumu sasniedza pēc 2023. gada Pasaules kausa, bet pēdējos gados tās nedaudz zaudējusi.
Zināms Polijas sastāvs pirmajai spēlei. Tās līdera grožus visdrīzāk uzņemsies naturalizētais Džordans Loids, kurš pēc sekmīgā Eiropas čempionāta kļuva par Rolanda Šmita komandas biedru Stambulas "Anadolu Efes". 24 Eirolīgas spēlēs viņš vidēji gūst 10,3 punktus, bet Turcijas čempionātā - 10,4.
Pēdējo gadu viens no izlases līderiem bijis Mateušs Poņitka, kurš šobrīd spēlē Turcijas "Bahcesehir". Vienībā viņš spēlē jau otro sezonu, ULEB Eirokausā izceļoties ar 6,3 punktiem. "Karsiyaka" vienībā spēlē cits viņa tautietis, Mihals Sokolovskis (10,1 punkts Turcijas čempionātā), bet Tortonā Itālijā savas prasmes atrāda centrs Dominiks Olejničaks.
Pārējie sastāvā iekļautie basketbolisti pārstāv dažādus Polijas basketbola klubus. Tā, piemēram, Blažejs Kulikovskis, kurš dzimis 2001. gadā, šobrīd spēlē Ainara Bagatska vadībā Vroclavas "Slask" rindās. Viņš gan ir traumēts, taču esot cerība par iespēju doties laukumā. Tāpat traumas liegušas iesaistīties sastāvā Aleksandram Balcerovskim, Jakubam Šumertam, Lukašam Kolendam un Igora Miličiča (Polijas trenera) dēlam. Pirmajās divās spēlēs no šajā sastāvā esošajiem poļu līderi bija Poņitka (19,5 punkti, deviņas bumbas zem groziem, četras piespēles) un Sokolovskis (14 punkti spēlē).
"Domāju, ka šī būs grūtākā spēle kvalifikācijas pirmajā fāzē. Pretinieks ir sarežģīts, kaut vai tikai tāpēc, ka praktiski visi spēlētāji met trīspunktu metienus," par piektdien gaidāmo maču pret Latvijas izlasi teica Miličičs. "Tomēr mēs zinām, kas mums jādara, attieksme ir laba, un, lai gan mums ir grūtības ar sastāvu, es uzskatu, ka lepnums un vēlme spēlēt Polijas izlasē nosvērs svaru kausus mūsu labā." Viņš īpaši uzteica Latvijas kapteini Rihardu Lomažu, kurš Eirokausa spēlē pret Miličiča trenēto Saloniku "Aris" aizvadīja rezultatīvu spēli, jau pirmajā puslaikā gūstot 20 punktus.
Polijas basketbola izlases sastāvs spēlē pret Latviju:
Kamils Lončinskis (Gdiņas "Arka", Polija), Andžejs Pluta (Varšavas "Legia", Polija), Džordans Loids (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Jakubs Garbačs (Gdiņas "Arka", Polija), Pšemislavs Žolnerevičs ("King", Polija), Blažejs Kulikovskis (Vroclavas "Slask", Polija), Mateušs Poņitka ("Bahcesehir", Turcija), Mihals Sokolovskis ("Karsiyaka", Turcija), Jaroslavs Ziskovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Tomašs Gjelo ("King", Polija), Jakubs Urbaņaks (Vroclavas "Slask"), Dominiks Olejničaks ("Tortona", Itālija).
Izpārdota arēna
Divas dienas pirms spēles Latvijas Basketbola savienība paziņoja, ka "Xiaomi Arena" biļetes ir pārdotas, taču neilgi pēc tam apgrozībā laida papildus biļetes. Tas var nozīmēt, ka Latvijas basketbolisti šovakar var rēķināties ar nozīmīgu atbalstu. Jāmin, ka divas dienas vēlāk abas komandas vēlreiz viena pret otru spēkosies jau pretinieka laukumā Gdiņā.
Šī kļūs par abu izlašu 17. savstarpējo spēli. Līdz šim uzvaras un zaudējumi dalīti uz pusēm - astoņas katrai. Pēdējo reizi komandas viena pret otru spēkojusies 2021. gada 18. jūnijā, kas kļuva par pirmo maču Lukas Banki ērā. Toreiz pārbaudes cīņā ar 75:73 uzvarēja poļi, bet Latvijas rindās ar 14 punktiem izcēlās Kristers Zoriks, kurš tobrīd vēl tikai sāka spert pirmos soļus pieaugušo valstsvienībā.
Kvalifikācijas pirmā posma turnīri beigsies jūlija sākumā, kad Latvijas vienība spēlēs izbraukumā Nīderlandē un Rīgā uzņems Austrijas izlasi. Trīs pirmo vietu ieguvēji, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt PK finālturnīrā.