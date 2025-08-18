Šahs kā varas instruments. Putinam pietuvinātais Dvorkovičs Jūrmalā notiekošo šaha turnīru apmeklējis arī iepriekš
Jūlijā ažiotāžu guva Jūrmalā notiekošais šaha festivāls “Rudaga-Kaissa”, kurā spēlēja Starptautiskās Šaha federācijas (FIDE) prezidents Aleksandrs Dvorkovičs. Viņa ievēlēšanu šajā amatā veicinājis pats Vladimirs Putins, savukārt Latviju Ukrainas kara laikā viņš apmeklē ne pirmo reizi.
Jau ziņots, ka jūlija beigās Jūrmalā notikušajā starptautiskajā šaha festivālā “Rudaga-Kaissa” kā dalībnieks šaha mačos piedalījās Starptautiskās Šaha federācijas prezidents Arkādijs Dvorkovičs, kurš savas politiskās karjeras laikā bijis pietuvināta persona esošajam režīmam. Izrādās, ka Dvorkovičs nav rets viesis šajā turnīrā, līdz ar to Latvijā neviesojās pirmo reizi.
FIDE jau sen krievu rokās
Starptautiskā Šaha federācija dibināta 1924. gadā. Kopš 1995. gada šo organizāciju vada krievi - līdz pat 2018. gadam tās prezidents bija odiozais Kirsans Iljumžinovs (amatu nācas pamest, jo viņu iekļāva ASV sankciju sarakstā par kontaktiem ar bijušo Sīrijas prezidentu Bašaru El Asadu).
Kalmikijas Republikas pirmais galva pie turības tika, darbojoties banku nozarē un tirgojot vērtspapīrus, bet savu bagātību palielināja ar amonjaka un naftas tirdzniecību – tiek uzskatīts, ka pat sadarbojoties ar teroristiskiem grupējumiem kā “Islāma valsts”. Iļumžinovs īpašu pasaules uzmanību izpelnījās ar saviem izteikumiem, ka saticies ar citplanētiešiem, kā arī izteicis iegādāties Ļeņina mūmiju ar visu mauzoleju.
Kopš 2018. gada organizāciju vada Arkādijs Dvorkovičs. 2022. gadā viņu prezidenta amatā pārvēlēja, par nobalsojot 157 biedriem. Dvorkovičs ir zināms kā pietuvināts Krievijas varas elitei. No 2008. līdz 2012. gadam viņš strādāja kā Krievijas premjera (tolaik šajā amatā bija Vladimirs Putins) vietnieks, esot arī tā brīža valsts prezidenta Dmitrija Medvedeva palīgs. No 2012. līdz 2018. gadam Dvorkovičs bija Putina režīma premjerministra Medvedeva vietnieks. Uzreiz pēc tam viņš nonāca Starptautiskās Šaha federācijas galvgalī.
Zināms, ka Krievijas vara, ieskaitot prezidentu Putinu, palīdzēja Dvorkovičam iegūt Starptautiskās Šaha federācijas prezidenta amatu. Noplūdusi Izraēlas Ārlietu ministrijas vēstule liecināja par Putina lūgtu atbalstu Dvorkoviča kandidatūrai Izraēlas premjerministram Benjaminam Netanjahu. Pretī Putins piedāvāja atbalstu Izraēlas kandidatūrai nākamā pasaules šaha čempionāta rīkošanai. Āfrikas valstis tika ietekmētas ar braucieniem uz 2018. gada Pasaules kausu futbolā, kas notika Krievijā un kura organizēšanā Dvorkovičs iesaistījās.
Sākoties visaptverošam Ukrainas karam 2022. gadā, Dvorkovičs publiski to nosodīja. “Kari, ieskaitot šo, ir sliktākais, kas dzīvē var notikt. Manas domas ir ar ukraiņu iedzīvotājiem.” Ātri vien viņš domas mainīja. “Esmu lepns ar Krievijas armijas karavīru drosmi,” viņš teica sev piederošās “Skolkovo” organizācijas mājaslapā, piespriestās sankcijas Krievijai uzskatot par ļoti bargām un nevajadzīgām.
Medijs “Politico” analizējis, cik ļoti šahs ir pietuvināts Krievijas varai, un ka šo spēli izmanto kā vienu no varas izrādīšanas instrumentiem. “FIDE šodien ir Krievijas ģeopolitisko mērķu instruments. Dvorkovičs ir uzdevumu pildītājs, ko viņam uzdod Kremlī,” medijam teica Ukrainas Šaha federācijas prezidents Oleksandrs Kamjašins.
Vēl bargāk Dvorkoviča lomu kritizē bijušais šaha čempions, Garijs Kasparovs. Viņš FIDE dēvē kā VDK (Valsts drošības dienestu) ārzemju roku. Viņš atradis dažus piemērus, kad Kremļa starptautiskās vizītes tādās valstīs kā Pakistānā un Kazahstānā notikušas laikā, kad šajās valstīs bijuši starptautiski šaha turnīri. Tas var zināmā mērā liecināt par FIDE un Kremļa sadarbību.
Faktu, ka Starptautiskās Šaha federācijas vadība ir atbalstoša esošajam Krievijas sāktajam Ukrainas karam, pierādāms ar video. Sociālajos tīklos izplatījies video, kurā redzams, kā Arkādijs Dvorkovičs piedalās titulētā šahista Anatolija Karpova apsveikšanā dzimšanas dienā. Tas gan nebija vienkāršs apsveikums - ievest apsveikt šahistu Krievijas Šaha federācijas telpās (tajās savus pienākumus kā FIDE prezidents pilda Dvorkovičs) bija ieradies krievu karavīrs, “DNR” bataljona “Somali” kaujinieks Sergejs Kļučņikovs. Video uz brīdi redzams arī Dvorkovičs, kurš, ieraugot, ka tiek filmēts, ātri nozuda no ekrāna. Tomēr tajā pašā video redzams, kā viņš sarokojas ar konkrēto karavīru.
Incredible video published by mistake from the Chess Federation of Russia🇷🇺 offices.
@FIDE_chessPresident Dvorkovich🇷🇺 is trying to hide from the camera, as he is caught meeting a Russian🇷🇺 soldier at Karpovs Birthday celebrations.
You can see Dvorkovich hand greeting at 0.51!
FIDE tuvību Krievijai pierāda arī rīkotie turnīri okupētajās Ukrainas teritorijās, Krimā un Doneckā. 2024. gada jūnijā FIDE ētikas komisija par turnīru organizēšanu okupētajās teritorijās, sadarbību ar kolaborantiem un organizācijas iekšējo noteikumu pārkāpšanu diskvalificēja Krievijas Šaha federāciju uz diviem gadiem. Trīs mēnešus vēlāk diskvalifikāciju nomainīja 45 tūkstošu eiro sods. “Soda mīkstināšana legalizē Krievijas Šaha federācijas darbības okupētajās teritorijās,” šo lēmumu kritizē Pīters Heine Nīlsens, kurš ir viens no lielākajiem Dvorkoviča kritiķiem. Viņš arī titulētā Magnusa Kārlsena treneris.
Kā norādīts turnīra dokumentos, tad, piesakoties tam, spēlētājiem jākļūst par krievu šahistiem un jānorāda savi dati. Šādā veidā desmit gadu laikā kopš Donecka un Krima atrodas krievu kontrolē Krievijas Šaha federācijas datubāzē reģistrēti seši tūkstoši šahisti, no kuriem 90% ir zem 20 gadu vecuma. Piemēri, kuros FIDE lēmusi par labu Krievijai, ir neskaitāmi. Kara laikā krievu šahisti var piedalīties turnīros kā neitrālie atlēti, un nesen pieņemts lēmums ļaut krievu šahistēm startēt pasaules čempionātā dāmām.
Dvorkovičs Jūrmalā ne pirmo reizi
Arkādija Dvorkoviča viesošanās Latvijā tika pamanīta starptautiskā bērnu un jauniešu festivāla “Rudaga-Kaissa” laikā. Tas no šī gada 21. līdz 27. jūlijam norisinājās “Semarah Hotel Lielupe”, norisinoties spēlēm standarta, blica un rapid šahā. Tāpat bija meistarklases ar dažādiem zināmiem šahistiem. Atsevišķās grupās nebija vecuma ierobežojumu un pie galda sēdās gan Arkādijs Dvorkovičs, gan viņa dēls, Pāvels. Jauns.lv zināms, ka pēc ažiotāžas medijos par Arkādija Dvorkoviča piedalīšanos turnīrā viņš tajā kā dalībnieks pie galda vairs nesēdās, ko nevar teikt par dēlu.
Latvijas Sporta likums teorijā pārkāpts netika, uz ko norādīja arī turnīra organizatori, taču ētika gan. Iepriekšējos gados turnīrs bijis FIDE sistēmā reģistrēts kā reitinga, un tāda pati ideja bijusi šogad. Jauns.lv zināms, ka vairāku atvašu vecāki tikai tā iemesla dēļ, ka turnīrs ticis plānots kā reitinga, pieteikuši savus bērnus sacensībām. Iegūt reitinga punktus ir svarīgi, turklāt dalība šajās sacensībās Jūrmalā nebija bezmaksas.
“Turnīrs patiesībā bija piereģistrēts apskaitei un apdauzītie organizatori tika vairākas dienas iepriekš brīdināti, ka tas ir likuma pārkāpums ļaut Krievijas pārstāvim spēlēt, bet viņi atteicās izņemt šo spēlētāju no saraksta un reitinga oficieris vienkārši izņēma turnīru no apskaites,” sociālajā tīklā “X” rakstīja Vairis Kurpnieks, kas ir FIDE starptautiskās kategorijas tiesnesis. Kā zināms, tad pēc turnīra tajā spēlējošajiem šahistiem reitinga punkti pieskaitīti netika. Tas tikai tamdēļ, ka organizatori atteicās izņemt minētos krievu šahistus (Arkādiju un Pāvelu Dvorkoviču) no dalībnieku loka.
Turnīrs patiesībā bija piereģistrēts apskaitei un apdauzītie organizatori tika vairākas dienas iepriekš brīdināti, ka tas ir likuma pārkāpums ļaut ru pārstāvim spēlēt, bet viņi atteicās izņemt šo spēlētāju no saraksta un reiting oficieris vienkārši izņēma turnīru no apskaites.
Jāmin, ka Arkādijs Dvorkovičs šo turnīru Jūrmalā nav apmeklējis pirmo gadu. Kā liecina fotogalerijas “Rudaga-Kaissa” sociālajos tīklos, Dvorkovičs kā goda viesis (tā vismaz to skaidro paši festivāla organizatori) turnīra norisē bija redzams arī 2024. gadā. Arī tad Krievijas visaptverošs karš Ukrainā ritēja pilnā sparā, sankcijas pret Krieviju joprojām bija spēkā un Latvijas Sporta likumā bija atruna par agresorvalsts pārstāvju dalību sporta sacensībās. Publikācijās medijiem redzams, ka Dvorkovičs šaha turnīrus Latvijā apmeklējis arī 2019. un 2021. gadā - lai arī tad visaptverošs karš ar Ukrainu vēl nebija sācies, saspīlējums Austrumukrainā turpinājās. 2021. gadā FIDE pirmo reizi sāka atbalstīt “Rudaga-Kaissa” starptautisko šaha festivālu un Dvorkoviču sāka saukt par tā goda viesi. Organizatori Jauns.lv iepriekš pauda, ka Dvorkovičs ir godpilns turnīra viesis jau kopš 2018. gada.
Ārlietu ministrija dienā, kad Latvijas plašsaziņas līdzekļi stāstam pievērsa būtiskāku interesi, ziņoja, ka tā nav Dvorkovičam piešķīrusi vīzu iebraukšanai Latvijā. Pats šaha federācijas prezidents sarunā ar kādu vietējo Krievijas mediju izsmēja šo Ārlietu ministrijas paziņojumu. “Latvijas Ārlietu ministrija man nav atteikusi vīzu, jo es pie viņiem nemaz nevērsos. Latvijas Ārlietu ministrija publiski pauda, ka nav devusi man vīzu. Vai tas apgrūtinās manu darbu Šaha federācijas prezidenta amatā? Nē,” viņš teica medijam Vseprosport.ru. Iespējams, Dvorkovičs Latvijā iebraucis ar citu Šengenas valsts izdotu vīzu.
Pagaidām neapstiprinātas ziņas vēsta, ka Dvorkovičam, iespējams, Latvijā ir kāds nekustamais īpašums. Iepriekš viņš Latvijā viesojies arī kā politiķis, 2016. gadā Rīgā tirdzniecības sankciju laikā tiekoties ar dažādiem vietējiem politiķiem, tostarp Danu Reiznieci. Tāpat jāmin, ka viņa sieva, Zumruda Rustamova nodarbojas ar uzņēmējdarbību Krievijā. Nedz Dvorkovičs, nedz viņa sieva ir sankcionēti no Eiropas Savienības un ASV puses, taču vismaz Ukrainā Zumruda Rustamova ir iekļauta nevēlamo personu sarakstā.
Latvijas reakcija
Lielu problēmu faktā, ka Jūrmalas šaha turnīrā piedalījušies gan Arkādijs, gan Pāvels Dvorkovičs, nesaredzēja “Rudaga-Kaissa” organizatori. “Arkādija Dvorkoviča vizīte Latvijā šaha turnīra ietvaros ir reprezentatīva. Viņam ir derīga FIDE licence, ar kuru ir tiesības spēlēt šaha turnīros. Pāvels Dvorkovičs turnīrā piedalās kā individuāls spēlētājs ar derīgu FIDE licenci. Informācija par viņa radniecību ar FIDE prezidentu nav turnīra rīkotāju rīcībā. Tas arī neietekmē viņa tiesības piedalīties turnīrā kā neitrālam spēlētājam. Saskaņā ar FIDE lēmumiem Krievijas pilsoņi var piedalīties starptautiskos turnīros neitrālā statusā līdz 2026. gadam. Ne Arkādija Dvorkoviča klātbūtne kā FIDE prezidentam, ne Pāvela Dvorkoviča dalība nepārkāpj Latvijas tiesību aktus.”
"Viņu dalība sacensībās nav bijusi pretrunā ar Sporta likumu, jo gan A. Dvorkovičs, gan P. Dvorkovičs sacensībās piedalījās nevis kā konkrētas valsts pārstāvji, bet atbilstoši Sporta likumam - neitrālā statusā, startējot zem FIDE karoga," iepriekš teica Latvijas Šaha federācijas prezidents Toms Kalniņš, kurš publikācijas tapšanas laikā papildus komentārus nesniedza.
"Mēs nosodām jebkuru šādu rīcību," sarunā ar Jauns.lv iepriekš teica Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta vadītājs Aleksandrs Samoilovs. "Pat, ja sporta likums nav pārkāpts, ir ētikas normas. Tas, ka Latvijā atrodas oficiāli pārstāvji no agresorvalsts, nav pieņemami." Viņš skaidro, ka netiek atbalstīta arī dalība neitrālā statusā, ko kā argumentu minēja Latvijas Šaha federācijas valdes priekšsēdētājs. "Sporta likuma normas gan attiecas arī uz sporta darbiniekiem," teica Samoilovs, piebilstot, ka Latvija esot vienīgā valsts Eiropā ar šādiem ierobežojumiem Sporta likumā. Viņš neizslēdza, ka, ja nākotnē tiks piedāvāti likuma grozījumi no politiķiem vai pašas sporta nozares, tad tie tikšot vērtēti.
Publikācijas tapšanas laikā komentārus nesniedza arī bijusī politiķe Dana Reizniece, kura kopš 2022. gada strādā FIDE kā Arkādija Dvorkoviča vietniece (valdes priekšsēdētāja vietniece). Arī viņa apmeklēja Jūrmalā notiekošo turnīru un vienā no redzamajiem video aicināja sniegt uzrunu Dvorkovičam.