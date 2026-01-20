"Arsenal" turpina uzvaras gājienu UEFA Čempionu līgā un pieveic finālisti "Inter", čempione "Paris Saint Germain" paklūp Lisabonā
Septīto uzvaru septiņās spēlēs UEFA Čempionu līgā izcīnīja Londonas "Arsenal", kas viesos ar 3:1 (2:1) uzvarēja Milānas "Inter".
Londoniešiem divus vārtus guva Gabriels Žezūss un vienreiz izcēlās Viktors Ģēkerešs. Milāniešiem vienīgos vārtus guva Petars Sucičs.
Graujošu uzvaru svinēja Madrides "Real", kas mājās ar 6:1 (2:0) uzveica "Monaco". Divus vārtus madridiešiem guva Kilians Mbapē, kurš tieši "Monaco" komandā sāka savas profesionāļa gaitas.
Madridieši turnīra tabulā ir vicelīderi ar 15 punktiem, par sešiem atpaliekot no "Arsenal", kas līdz šim punktus nav zaudējusi. Arī 15 punkti, bet sešās spēlēs, ir Minhenes "Bayern".
Nepatīkamu zaudējumu piedzīvoja pašreizējā čempione Parīzes "Saint-Germain", kas viesos ar 1:2 (0:0) atzina Lisabonas "Sporting" pārākumu. Mājiniekus 74. minūtē vadībā izvirzīja kolumbietis Luiss Suaress, bet piecas minūtes vēlāk Kviča Kvarachelija panāca 1:1. Tiesa, kompensācijas laika pirmajā minūtē "Sporting" komandai uzvaras vārtus guva Suaress.
Abām komandām ir pa 13 punktiem, atrodoties grupā no piektās līdz astotajai pozīcijai.
Pirms tam Anglijas futbola premjerlīgas komanda Mančestras "City" otrdien kļuva par kārtējo Norvēģijas pilsētā Būdē zaudējušo Eiropas grandu. "City" viesos ar rezultātu 1:3 (0:2) zaudēja Norvēģijas komandai "Bodo"/"Glimt".
"Bodo"/"Glimt" ar sešiem punktiem septiņās spēlēs ieņem 27. vietu, bet "City" ar 13 punktiem ir septītajā pozīcijā.
Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".