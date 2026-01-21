"Rīgas zeļļi" ENBL mačā pārspēj Ņūkāslas "Eagles"
Latvijas basketbola klubs "Rīgas zeļļi" trešdien Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) mačā ar 96:88 (21:16, 20:19, 18:23, 37:30) pārspēja Ņūkāslas "Eagles" komandu no Anglijas.
Rīdzinieku rindās rezultatīvākais bija Frenkijs Fidlers, kurš iekrāja 24 punktus, sešas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles. Vēl pa 14 punktiem guva Rodijs Mačoha un Džekijs Džonsons, bet pa 13 punktiem pievienoja Deniss Lukašovs un Maiks Adevunmi. Viesus no zaudējuma neglāba Kouls Longs, kurš izcēlās ar 25 punktiem.
Rīdzinieki ar četrām uzvarām septiņos mačos turnīra tabulā atrodas devītajā vietā 26 komandu konkurencē, bet "Eagles" piecās spēlēs ir bez panākumiem un atrodas pēdējā pozīcijā.
ENBL šosezon spēlē arī "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", kas ar bilanci 4-2 ieņem 13. vietu. 26 komandas no 17 valstīm trīs grupās līdz februāra vidum aizvada apļa turnīru ar pārējām grupas komandām. ENBL izslēgšanas spēlēs iekļūst 16 komandas.
Latvijas komanda "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ir vienīgā, kas līgā spēlē kopš pirmās sezonas. Valmierieši 2024./2025. gada sezonā A grupā ar sešām uzvarām astoņās spēlēs ieņēma ceturto vietu un "play-off" turnīrā tika līdz ceturtdaļfinālam, kur divu maču summā ar 162:190 piekāpās Bratislavas "Inter".