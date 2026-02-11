“Rīgas zeļļi” nodrošina vietu ENBL izslēgšanas spēlēs, mājās pieveic “Spartak”
Latvijas basketbola klubs "Rīgas zeļļi" trešdien nodrošināja vietu Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) izslēgšanas turnīrā, kur jau iepriekš bija iekļuvuši "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" basketbolisti.
Pamatturnīra pēdējā spēlē "Rīgas zeļļi" mājās ar rezultātu 83:78 (27:15, 13:27, 25:14, 18:22) uzvarēja Bulgārijas komandu Plevenas "Spartak".
Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 20 punktiem bija jaunpienācējs Halils Šabazs, kurš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva piecas rezultatīvas piespēles un pārtvēra trīs bumbas. Frenkijam Fidleram bija 16 punkti, deviņas bumbas zem groziem un četras rezultatīvas piespēles, bet 13 punktus guva Semjuels Adevunmi.
Viesiem 26 punktus guva Pavlins Ivanovs.
Latvijas komanda ar piecām uzvarām astoņos mačos ieņēma desmito pozīciju, bet Bulgārijas vienība ar trīs uzvarām bija 18. vietā.
Tikmēr Valmieras komanda viesos ar rezultātu 94:104 (25:22, 20:23, 21:31, 28:28) zaudēja Horvātijas klubam Siņas "Alkar".
Valmieriešiem ar 28 punktiem izcēlās Verners Kohs, 19 punktus guva un astoņas atlēkušās bumbas izcīnīja Omars Pajičs, 18 punkti bija Dominīkam Steņonim, bet 12 punktus guva Anivaniva Teits-Džounss.
Uzvarētājiem 15 punktus guva Mirko Jukičs.
"Valmiera Glass"/ViA uzvarēja piecās no astoņām spēlēm un bija 11. pozīcijā tieši aiz "Rīgas zeļļiem", bet "Alkar" ar trīs panākumiem bija 19. vietā.
26 komandas no 17 valstīm ir izlozētas trīs deviņu komandu grupās un līdz februāra vidum aizvadīs apļa turnīru ar pārējām grupas komandām - pa četrām mājās un izbraukumā. ENBL izslēgšanas spēlēs iekļūs 16 komandas.
Latvijas komanda "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ir vienīgā, kas līgā spēlē kopš pirmās sezonas. Valmierieši 2024./2025. gada sezonā A grupā ar sešām uzvarām astoņās spēlēs ieņēma ceturto vietu un "play-off" turnīrā tika līdz ceturtdaļfinālam, kur divu maču summā ar 162:190 piekāpās Bratislavas "Inter".