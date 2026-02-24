IZM: Tautas sports Latvijā saņem nozīmīgu papildu finansējumu
Šodien, 24. februārī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika atbalstīts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikums pārdalīt valsts budžeta līdzekļus, nodrošinot papildu finansējumu tautas sporta pasākumiem Latvijā.
Salīdzinājumā ar 2025. gadu tautas sporta pasākumu organizēšanai nodrošinātais finansējums šogad ir vairāk nekā dubultots un sasniedzis 500 tūkstošus eiro.
Rīkojums paredz 312 683 eiro pārdali no budžeta apakšprogrammas “Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai" uz apakšprogrammu “Dotācija sporta organizāciju, programmu un pasākumu atbalstam”, lai segtu izdevumus nozīmīgiem tautas sporta pasākumiem. Ietaupījums apakšprogrammā radies, rodot iespēju maksājumu šādā apmērā veikt jau 2025. gada nogalē no pērnā budžetā ietaupītajiem līdzekļiem, skaidro IZM.
Papildu finansējuma novirzīšana tautas sportam ļaus jau šajā gadā rīkot vairāk sabiedriski nozīmīgu sporta pasākumu.
Saskaņā ar MK rīkojumu IZM sagatavos pieprasījumu Finanšu ministrijai valsts budžeta apropriācijas pārdalei, lai papildu finansējums tiktu piešķirts sporta federācijām tautas sporta pasākumu īstenošanai.
Šogad valsts budžeta programmas “Sports” apakšprogrammā 09.07.00 “Dotācija sporta organizāciju, programmu un pasākumu atbalstam” līdzekļi paredzēti 50 akreditētām federācijām, prioritārajām federācijām un darbības jomu federācijām, kā arī studējošo sporta stipendijām, nodrošinot iespēju veicināt duālās karjeras attīstību un fiziskās aktivitātes jauniešu vidū.