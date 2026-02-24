Trešdien mūs lutinās saule
Trešdiena Latvijā būs lielākoties saulaina, vien no rīta dienvidaustrumos gaidāms neliels sniegs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Aizejoša ciklona ietekmē naktī debesis būs mākoņainas, nakts gaitā tas pakāpeniski skaidrosies no ziemeļiem. Daudzviet valstī ir gaidāms sniegs, lokāli austrumu un centrālajos rajonos iespējama atkala.
Ceļi būs slideni, kā arī brīžiem snigšanas laikā pasliktināsies redzamība. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -3, -8 grādiem, Vidzemē un Kurzemē līdz -8, -13 grādiem.
Arī galvaspilsētā debesis būs mākoņainas un palaikam gaidāms neliels sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, un termometra stabiņš pieturēsies -4, -6 grādu robežās.
Diena, pastiprinoties anticiklona ietekmei, būs lielākoties saulaina un sausa, vien no rīta dienvidaustrumos gaidāms neliels sniegs. Vējš pūtīs lēni, un gaiss iesils līdz +1, -4 grādiem.
Rīgā gaidāms lielākoties skaidrs laiks, diena aizritēs bez nokrišņiem. Vējš lēni pūtīs no ziemeļu puses, un maksimālā gaisa temperatūra būs ap 0 grādiem.