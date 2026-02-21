Norvēģija sasniedz jaunu zelta medaļu rekordu olimpiskajās spēlēs
Norvēģijas sportisti piektdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās izcīnīja vēl vienu zelta godalgu, sasniedzot jaunu rekordu augstākā kaluma medaļās vienās spēlēs.
Piektdien norvēģiem 17. zeltu šajā Olimpiādē izcīnīja biatlonists Juhanness Dāle-Ševdāls, kurš palika nepārspēts sacensībās ar kopēju startu.
Līdzšinējais rekords zelta medaļās piederēja pašiem norvēģiem, kuri iepriekšējās olimpiskajās spēlēs Pekinā izcīnīja 16 augstākā kaluma godalgas.
Šajā Olimpiādē piecus zeltus norvēģiem izcīnīja distanču slēpotājs Johanness Klēbo, trīs - ziemeļu divcīņas sportists Jenss Luross Oftebrū, trīs pirmās vietas ir biatlonā, pa divām - frīstaila slēpošanā un tramplīnlēkšanā, bet vēl pa vienai - slēpošanā un ātrslidošanā.
Norvēģi izcīnījuši 37 medaļas, no kurām 17 ir zelta, bet pa desmit - sudraba un bronzas.
Kopumā sadalīti 102 no 116 medaļu komplektiem un norvēģu pārsvars augstākā kaluma godalgās pār tuvākajiem sekotājiem ir septiņas zelta medaļas.
Otro vietu ar desmit zelta, 12 sudraba un septiņām bronzas medaļām ieņem ASV, bet trešajā pozīcijā ar deviņām zelta, piecām sudraba un 13 bronzas godalgām ir Itālija.
Ceturtajā vietā medaļu ieskaitē ar astoņiem zeltiem ir Nīderlande, kurai ar sešām augstākā kaluma medaļām seko Vācija, Francija, Šveice un Zviedrija, bet tālāk labāko desmitniekā ar piecām zelta medaļām ir Austrija un Japāna.
Latvijas sportisti tikuši pie vienas sudraba un vienas bronzas medaļas, kas kopējā ieskaitē dod 24. pozīciju. Savukārt Igaunijai ir viena sudraba medaļa, kas to ierindo 25. vietā. Pie godalgām tikušas 28 valstis.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.