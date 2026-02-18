Olimpiskie čempioni vaļsirdīgi atzīstas: "Mēs dzērām katru dienu"
foto: Richard Ellis/UPI/Shutterstock/ Vida Press
ASV centra spēlētājs Demarkuss Kazinss (pa kreisi) joko ar komandas biedru Karmelo Entoniju basketbola spēles laikā pret Venecuēlu olimpiskajās spēlēs Riodežaneiro, Brazīlijā, 2016. gada 8. augustā. ASV izlase toreiz bez lielām pūlēm uzvarēja Venecuēlu ar 113:69.
Olimpiskie čempioni vaļsirdīgi atzīstas: "Mēs dzērām katru dienu"

ASV basketbola zvaigznes Karmelo Entonijs un Demarkuss Kazinss atklāj, kas patiesībā notika 2016. gada olimpisko spēļu aizkulisēs.

"Mēs dzērām katru dienu. Vienkārši spridzinājām," Kazinss stāstīja podkāstā "7PM in Brooklyn". "Tā bija atbildīga alkohola lietošana," mēģināja iejaukties Entonijs. "Pie velna, nebija gan! Es nekad mūžā neesmu tik daudz dzēris," bijušo komandas biedru nekavējoties pārtrauca Kazinss.

Bijušie ASV basketbola izlases spēlētāji runāja par 2016. gada olimpiskajām spēlēm, kas notika Riodežaneiro un beidzās ar ASV komandas triumfu.

"Mums bija bezmaksas bārs," turpināja Entonijs. "Ar visu pasaules vīnu un visu "Jameson" viskiju." 

ASV komanda toreiz uzvarēja visās astoņās spēlēs un izcīnīja olimpisko zelta medaļu. Entonijs vidēji guva 12,1 punktu un izcīnīja 5,3 atlēkušās bumbas. Kazinss vidēji guva 9,1 punktu un izcīnīja 5,8 atlēkušās bumbas.

Olimpiskais sudrabs tika Serbijas basketbola izlasei, bronza - Spānijas valstsvienībai.

