Olimpiskie čempioni vaļsirdīgi atzīstas: "Mēs dzērām katru dienu"
ASV basketbola zvaigznes Karmelo Entonijs un Demarkuss Kazinss atklāj, kas patiesībā notika 2016. gada olimpisko spēļu aizkulisēs.
"Mēs dzērām katru dienu. Vienkārši spridzinājām," Kazinss stāstīja podkāstā "7PM in Brooklyn". "Tā bija atbildīga alkohola lietošana," mēģināja iejaukties Entonijs. "Pie velna, nebija gan! Es nekad mūžā neesmu tik daudz dzēris," bijušo komandas biedru nekavējoties pārtrauca Kazinss.
Bijušie ASV basketbola izlases spēlētāji runāja par 2016. gada olimpiskajām spēlēm, kas notika Riodežaneiro un beidzās ar ASV komandas triumfu.
"Mums bija bezmaksas bārs," turpināja Entonijs. "Ar visu pasaules vīnu un visu "Jameson" viskiju."
DeMarcus Cousins: "We was getting lit... We drank every single day."— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 17, 2026
Carmelo Anthony: "We was responsibly drinking."
DC: "F*ck no!... I’ve never drank that much in my life."
Melo & Boogie on the 2016 USA team partying hard throughout the Olympics 😅pic.twitter.com/eYwCW6npZj
ASV komanda toreiz uzvarēja visās astoņās spēlēs un izcīnīja olimpisko zelta medaļu. Entonijs vidēji guva 12,1 punktu un izcīnīja 5,3 atlēkušās bumbas. Kazinss vidēji guva 9,1 punktu un izcīnīja 5,8 atlēkušās bumbas.
Olimpiskais sudrabs tika Serbijas basketbola izlasei, bronza - Spānijas valstsvienībai.