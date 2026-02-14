Olimpiešiem nopietni kreņķi: olimpiskajā ciematā izķerti bezmaksas prezervatīvi
Milānas un Kortīnas ziemas olimpisko spēļu dalībniekiem papildus raizēm par saviem sportiskajiem rezultātiem radusies ne mazāk nopietna problēma — olimpiskajā ciematā rekordātri pazuduši bezmaksas prezervatīvi.
Itālijas laikraksts “La Stampa” apgalvo, ka visi bezmaksas krājumi tika izķerti jau trijās dienās. “Krājumi beidzās jau triju dienu laikā,” laikrakstam pastāstīja kāds sportists, kurš vēlējās palikt anonīms. “Viņi solīja, ka būs vēl, bet nav zināms kad.”
Laikraksts šajā ķibelē vaino olimpisko spēļu rīkotājus, jo tie “nav bijuši īpaši dāsni”. “Parīzes spēlēs sportisti saņēma 300 000 prezervatīvu jeb katram pa diviem dienā, bet šīm ziemas spēlēm skaits bija ievērojami mazāks: pat ne 10 000,” teikts publikācijā.
Ziemas olimpiskajās spēlēs piedalās nedaudz mazāk par 3000 sportistu, salīdzinot ar aptuveni 10 500 Parīzes vasaras olimpiskajās spēlēs 2024. gadā.
“2800 sportistu ir izmantojuši 10 000. Kā saka, spriediet paši,” ikdienas preses brīfingā ar smaidu sacīja SOK pārstāvis Marks Adamss. “Tas skaidri parāda, ka Valentīndiena ciematā tiek svinēta pilnā sparā.”
Olimpisko spēļu organizēšanas komiteja sestdien apstiprināja radušos problēmu un paziņoja, ka papildu krājumi jau tiek izdalīti.