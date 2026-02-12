No olimpiskajām spēlēm izraida somu treneri, kurš pieķerts alkohola lietošanā
Somijas tramplīnlēcēju galvenais treneris Igors Medveds pēc alkohola lietošanas noteikumu pārkāpumiem Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs aizsūtīts mājās, ceturtdien paziņoja Somijas Olimpiskā komiteja (SO).
Kā paziņoja Somijas olimpiskās komandas vadītājs Janne Hanninens, incidents nenotika trenera pienākumu pildīšanas laikā, taču detaļas neatklāja. Pats Medveds SO izplatītajā paziņojumā izteica nožēlu par notikušo.
"Gribu atvainoties visai Somijas komandai, sportistiem un līdzjutējiem," paziņojumā citēts slovēņu speciālists Medveds. "Ceru, ka komanda varēs koncentrēties sacensībām un turpināt savu labo darbu. Vairāk šo situāciju nekomentēšu."
Tiek vēstīts, ka Medveda pienākumus izlases galvenā trenera amatā olimpiādē pildīs Lasse Moilanens. 44 gadus vecais Medveds ir bijušais slovēņu tramplīnlēcējs, kurš par Somijas izlases galveno treneri strādā kopš 2024. gada.
Tramplīnlēkšanas sacensībās olimpiskajās spēlēs noskaidroti medaļnieki trijās no sešām disciplīnām un Somijas izlase ir bez godalgām. Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.