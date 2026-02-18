VĒSTURISKS FOTO: Olimpietis, daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs savas karjeras sākumā
Latvijas titulētākais daiļslidotājs, daugavpilietis Deniss Vasiļjevs šīs Ziemas olimpiskās spēlēs Itālijā, Milānā-Kortīnā, jau noslēdzis, kopvērtējumā iegūstot 18. vietu. Fotogrāfijas no viņa starta šajās spēlēs jau kļuvušas par vēsturisku liecību, bet Daugavpils muzeja krājumā glabājas vēl kāda unikāla vēsturiska liecība par sportista gaitām.
Pārsvarā oficiālajās sportista biogrāfijās par viņa gaitām ir ziņas sākot no 2016. gada, kad viņš izcīnīja divas medaļas 2016. gada jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs. Bet viens no Latvijas visu laiku labākajiem daiļslidotājiem, ar daiļslidošanu sāka nodarboties jau agrā bērnībā, būdams aptuveni četrus-piecus gadus vecs, uzsākot treniņus dzimtajā Daugavpilī. No viņa sportista karjeras sākumposma publiskajā telpā nav saglabājušās daudz fotoliecību, bet Daugavpils muzeja krājumā viena tāda ir atrodama. Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja galvenā speciāliste Ineta Janovska Jauns.lv atklāja, ka muzeja krājumā šobrīd konstatēta viena fotogrāfija, kurā redzams Deniss Vasiļjevs.
Tajā daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs redzams ar treneri Ingrīdu Snieskieni junioru “Grand Prix” Rīgas posmā Volvo ledus hallē 2013. gada 31. augustā. Toreiz 14 gadus vecais Deniss Vasiļjevs sacensībās izcīnīja septīto vietu.
Deniss Vasiļjevs olimpisko spēļu izvēles programmā
Daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs piektdien, 13. februārī, ar slidojumu izvēles programmā ieņēma 18. vietu 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs.
Rēzeknē iznākošajā latgaliešu žurnāla “A12” jaunākajā numurā Laura Melne rakstā, kas veltīts sportistiem no Latgales Ziemas olimpiskajās spēlēs par Denisu Vasiļjevu raksta: “Vīns nu vysu laiku harismatiskuokūs Latvejis sportistu nūteikti ir daugovpilītis Deniss Vasiļjevs, kuram ituos ir jau trešuos olimpiskuos spēlis. 2018. gada Phjončhanā dailslisliduotuojs tyka pi 19. vītys, bet 2022. godā Pekinā izceineja 13. vītu. Vasiļjeva augstuokais sasnāgums da šam ir bronzys medaļa Eiropys čempionātā 2022. godā, taipat 2018. godā jis sasnēdz 6. vītu pasauļa čempionātā. Interesants fakts – Denisam Vasiļjevam ir sovs fanu klubs na tik Latvejā, tok ari Japuonā.”
Daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs sacensībās Japānā
Daudzsološais Latvijas daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs sestdien izcīnīja augsto sesto vietu Japānas pilsētā Saporo notiekošajā "Grand Prix" kategorijas posmā.