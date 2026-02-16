Zemgus Girgensons pēc olimpisko spēļu grupu turnīra starp labākajiem piespēlētājiem
Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Zemgus Girgensons pēc apakšgrupu mačiem Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs ieņem dalītu trešo vietu rezultatīvo piespēļu skaita ziņā.
Girgensons trīs mačos atdevis četras rezultatīvas piespēles, šajā rādītājā atpaliekot tikai no kanādieša Konora Makdeivida (7) un amerikāņa Metjū Tkačaka (5). Pa četrām piespēlēm atdevuši arī Sidnijs Krosbijs un Mičs Mārners no Kanādas izlases, Kvins Hjūzs no ASV valstsvienības un zviedrs Lukass Raimonds.
Ar 52,05% uzvarētu iemetienu Girgensons šajā statistikas rādītājā ieņem 23. pozīciju, kamēr Teodors Bļugers ar 51,22% ir 25. vietā, bet Dans Ločmelis ar 48,39% atrodas 29. vietā. Labāko vārtu guvēju sarakstā ar diviem precīziem metieniem devīto vietu dala Eduards Tralmaks un Ločmelis, bet līderi šajā rādītājā ar četriem gūtiem vārtiem ir Maklīns Selebrīni no Kanādas un vācietis Tims Šticle.
Turnīra rezultatīvākais spēlētājs ir Makdeivids, kurš trīs spēlēs sakrājis deviņus (2+7) punktus. Ar sešiem punktiem viņam seko Selebrīni (4+2), Jurajs Slafkovskis (3+3) no Slovākijas izlases un Krosbijs (2+4). No latviešiem Girgensons ar četriem (0+4) punktiem ir dalītā 24. pozīcijā, bet Tralmaks un Renārs Krastenbergs ar trim (2+1) punktiem dala 28. vietu.
Latvijas izlase izmantojusi 22,22% vairākumu, šajā rādītājā ieņemot septīto vietu, ar 9,33% ir astotā labākā metienu realizācijā, ar 70% izturētu mazākumu ir devītā, bet ar vidēji mačā ielaistiem 4,01 vārtiem ir tikai desmitā 12 komandu konkurencē. Latvijas izlasei turnīrā ir arī piektais lielākais soda minūšu skaits (26) un vismazākā vidējā apmeklētība (19 304 skatītāji).
Jau vēstīts, ka olimpiskajā turnīrā Latvijas izlase C grupā ar 1:5 zaudēja ASV, ar 4:3 uzvarēja Vāciju un ar 2:4 piekāpās Dānijai, kas apakšgrupā lika palikt pēdējā vietā. Cīņā par vietu ceturtdaļfinālā Latvijas izlase otrdien tiksies ar Zviedrijas valstsvienību.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkojās Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīņas aizvadīja Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlēja ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalās visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.