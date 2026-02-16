Kristaps Zīle: "Tur nebija jēgas kaut ko matemātiski rēķināt, tur bija vienkārši tā spēle jāuzvar"
Latvijas vīriešu hokeja izlasi mačā ar Dāniju pievīla neveiksmīgs spēles sākums, izcēla Latvijas valstsvienības uzbrucējs Dans Ločmelis.
Latvijas hokejisti jau pirmajā trešdaļā nonāca iedzinējos ar 0:3, un tikai perioda izskaņā latviešiem izdevās atspēlēt vienus vārtus, precīzam esot Kristapam Zīlem. "Viņi sameta ātri trīs vārtus un sanāca visu spēli dzīties pakaļ, tas mums nesanāca," teica Ločmelis. "Pietrūka pats sākums. Tik svarīgā spēlē nevarējām tā kļūdīties jau pašā sākumā."
Pēc zaudētas pirmās trešdaļas Latvijas hokejistiem mača turpinājumā bija vairākas vārtu gūšanas iespējas, un, mačam noslēdzoties, metienu attiecība bija par labu Latvijai - 35:21. "Ir grūti, kad tu esi iedzinējos no paša sākuma. Pēc tam visu maču ir jādzenas pakaļ. Centāmies uzbrukt, bet neiekrita," viņš piebilda.
Ločmelis norādīja, ka olimpisko spēļu hokeja turnīrā, kurā pēc trīs apakšgrupas cīņām sekot izslēgšanas spēļu pirmā kārtā, komandas aizvada maz spēļu, tāpēc katrai no tām ir liela nozīme. "Mums grupā ir tikai trīs spēles, un pēc tam sākas "play-off". Uz katru spēli kārtīgi noskaņojamies, bet nākamā spēle būs ļoti svarīga," izcēla uzbrucējs.
Savukārt Kristaps Zīle sarunā ar žurnālistiem teica, ka Latvijas izlase visas spēles garumā ticēja tam, ka izdosies atspēlēties un izcīnīt uzvaru pār Dāniju. "Sākām ar 0:3, tam tā nevajadzētu būt. Pēc tā 0:3 visas spēles garumā ticējām sev, ka mēs atspēlēsimies un aiziesim vadībā. Trešajā trešdaļā ripa vārtos ceļu neatrada un bija pāris stabi, kaut kur nedaudz veiksme pietrūka. Ticība bija, bet spēli ar 0:3 nevar iesākt," stāstīja Zīle
"Katra spēle ir ļoti svarīga, un katrs mačs izšķir to, pret ko tu spēlēsi tālāk. Katrs punkts ir svarīgs. Šoreiz mazliet pietrūka, redzēsim, kas nāks pretī," viņš piebilda.
Ieņemot pēdējo vietu apakšgrupā, Latvijas hokejisti izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā spēkosies ar Zviedriju. "Viss ir iespējams. Esam viņus jau iepriekš apspēlējuši, galvenais ir tas, ka jābūt gataviem jebkam," teica aizsargs.
Gadījumā, ja Latvija būtu zaudējusi ar vienu vārtu starpību, latviešiem būtu izdevies izcīnīt augstāku vietu apakšgrupā un izslēgšanas spēlēs tas ļautu tikties ar Čehiju. Zīle atklāja, ka neko īsti nav zinājis par nepieciešamo vārtu starpību, lai izcīnītu augstāku vietu grupā. "Es personīgi par to nedomāju. Mēs ejam uzvarēt katru spēli, tas ir uz citu pleciem. Varbūt tiem, kas gāja laukumā seši pret pieciem, pateica kaut ko. Ticējām, ka atspēlēsimies un pārņemsim vadību. Mums bija labi momenti gan mazākumos, gan spēlē pieci pret pieci. Tur nebija jēgas kaut ko matemātiski rēķināt, tur bija vienkārši tā spēle jāuzvar," skaidroja hokejists.
Latvijas hokejisti izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā spēkosies ar Zviedriju. Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīrs norisināsies līdz 22. februārim.