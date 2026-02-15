Šveices hokejisti papildlaikā pieveic čehus un nodrošina "izdevīgus" pretiniekus kvalifikācijas spēlē; skaidri arī Latvijas scenāriji
Šveices vīriešu hokeja izlase piektdien Milānā olimpisko spēļu turnīra mačā ar rezultātu 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 1:0) papildlaikā pārspēja Čehijas valstsvienību, tiekot pie otrā panākuma trīs spēlēs.
Uzvaras vārtus Šveices izlases rindās papildlaika otrajā minūtē pretuzbrukumā guva Dīns Kukans.
Panākums šveiciešiem ļāva nodrošināt otro vietu A grupā un piekto vai sesto vietu kopējā grupu turnīra klasifikācijā, kas kvalifikācijas mačā pretī, visticamāk, dotu kādu no divām nomināli vājākajām turīna komandām - Itāliju vai Franciju (ja nu francūži nepārsteidz Kanādu).
Pirmā perioda 16. minūtē Filips Hlapīks vadībā izvirzīja Čehijas izlasi, bet Šveice izlīdzinājumu panāca mača 37. minūtē, kad precīzs bija Romāns Josi, bet vēl pēc nepilnām divām minūtēm pirmo reizi šveiciešus vadībā izvirzīja Timo Maiers. Trešā perioda septītajā minūtē Radims Šimeks panāca 2:2, bet jau pēc pusotras minūtes vadību Šveicei atguva Piuss Zuters. Čehijas izlase atspēlējās mača 58. minūtē, kad precīzs bija Martins Nečass.
A grupā pirmo pozīciju un vietu ceturtdaļfinālā jau garantējusi Kanādas izlase, kas divos mačos izcīnījusi sešus punktus. Šveicieši ar pieciem punktiem trīs spēlēs paliks otrajā vietā, trešie ar četriem punktiem būs čehi, bet pēdējā vietā grupā paliks Francijas valstsvienība, kas divās spēlēs punktus nav guvusi. Francijas un Kanādas hokejisti tiksies plkst. 17.40.
Šodien savu pēdējo grupas turnīra spēli pret Dāniju aizvadīs arī Latvija. Ja mūsu hokejisti pārspēj dāņus pamatlaikā, tad izdosies saglabāt otro vietu grupā un nonākt identiskā situācijā kā šveiciešiem, tabulā apsteidzot Šveici. Jebkurš nopelnīts punkts pret dāņiem vienlaikus ar Vācijas zaudējumu ASV arī dotu identisku turnīra turpinājumu, atpaliekot no Šveices kopējā tabulā. Savukārt minimāls Latvijas zaudējums pamatlaikā kopā ar Vācijas zaudējumu pamatlaikā pret ASV, dotu mums trešo vietu grupā, devīto vietu klasifikācijā un dueli pret čehiem kvalifikācijas mačā. Savukārt zaudējums dāņiem ar divu vai vairāk vārtu starpību, vai jebkāds zaudējums kopā ar kādu Vācijas punktu pret ASV, dotu ceturto vietu grupā, desmito klasifikācijā un kvalifikācijas maču pret zviedriem. Abos pēdējos scenārijos, pārvarot kvalifikācijas kārtu, ceturtdaļfinālā pretī stātos galvenie favorīti ASV vai Kanāda.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkojas Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnās Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlē ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalās visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.