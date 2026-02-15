Olimpiskā vicečempione Bota Latvijā atgriezīsies otrdien
Milānas un Kortīnas ziemas olimpisko spēļu vicečempione kamaniņu sportā Elīna Ieva Bota un citi renes sporta veidu Latvijas delegācijas pārstāvji Latvijā atgriezīsies otrdien, 17. februārī, informēja Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK).
Kopā ar sportistiem atgriezīsies arī pavadošais treneru sastāvs un apkalpojošais personāls.
Olimpisko spēļu dalībnieki Rīgas lidostā ieradīsies pēc plkst. 18 un ar īpaši noformētām automašīnām Valsts policijas ekipāžu pavadībā dosies uz Siguldas dzelzceļa staciju.
Ap plkst. 20 Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā notiks oficiālā sportistu sagaidīšana, īpaši godinot Botu viņas dzimtajā pilsētā.
LOK aicina olimpiešus ceļā uz Siguldu sveikt, pamājot, saucot atbalsta vārdus vai citā veidā izrādot savu atbalstu.
Jau vēstīts, ka Bota otrdien kļuva par Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu vicečempioni kamaniņu sportā, izcīnot Latvijai pirmo medaļu šajās olimpiskajās spēlēs.
Bota neatkarīgās Latvijas vēsturē izcīnījusi pirmo medaļu olimpisko spēļu sieviešu vieninieku sacensībās. 1980. gadā Leikplesidā par čempioni kļuva Vera Zozuļa, bet bronzas medaļu izcīnīja Ingrīda Amantova.
Kendija Aparjode olimpisko spēļu sacensības noslēdza 16. vietā.
Kristers Aparjods izcīnīja ceturto vietu, kamēr Gints Bērziņš bija desmitajā pozīcijā.
Savukārt kamaniņu sporta divnieku ekipāžas Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts trešdien Kortīnā d'Ampeco olimpisko spēļu sacensībās izcīnīja attiecīgi piekto un devīto vietu.
Pirms tam sieviešu sacensībās Marta Robežniece/Kitija Bogdanova izcīnīja ceturto vietu.
Latvijas kamaniņu sporta izlase, kuras sastāvā bija Bota, Bots/Plūme, Aparjods un Robežniece/Bogdanova, ceturtdien izcīnīja ceturto vietu olimpisko spēļu komandu stafetē.
Skeletona sacensībās Marta Andžāne izcīnīja 17. vietu, savukārt Emīls Indriksons ieņēma 18. vietu.
Bobslejistu starti Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs vēl tikai gaidāmi. Bobsleja sacensībās Latviju pārstāvēs viena ekipāža gan divniekos, gan četriniekos, un tās pilots būs Jēkabs Kalenda. Pirmie sacensību braucieni vīriešu bobsleja divniekiem olimpiskajās spēlēs paredzēti 16. februārī, savukārt četrinieku starti sāksies 21. februārī.
Bobsleja pilotam Renāram Grantiņam, kurš piedzīvoja kritienu olimpisko spēļu treniņbraucienā Kortīnas d'Ampeco trasē, būs nepieciešams divus līdz trīs mēnešus ilgs rehabilitācijas posms.