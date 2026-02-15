Olimpisko spēļu 9.diena: Latvijas hokeja izlase noslēgs grupu cīņas, biatlonistiem starts iedzīšanā
Svētdien, 15. februārī, Latvijas hokejisti noslēgs C grupas cīņas - šoreiz pretiniekos Dānija. Sešiem biatlonistiem starts iedzīšanās, bet Marta Andžāne ar Emīlu Indriksonu noslēgs dalību skeletonā.
Iepretī pēdējām pāris dienām, šoreiz tik daudz startu latviešu sportistiem nebūs. Otro dienu pēc kārtas spēlēs hokejisti, tāpat atkal starts biatlonistiem, bet pēdējo reizi Kortīnas ledus trasē savus spēkus pārbaudīs skeletonisti.
Seši latvieši iedzīšanā
Sprinta sacensības biatlonā Latvijas sportistiem padevās īpaši veiksmīgas - iedzīšanai kvalificējās trīs kungi (Andrejs Rastorgujevs, Rihards Lozbers, Edgars Mise) un arī trīs dāmas (Baiba Bendika, Estere Volfa un Sanita Buliņa).
Plkst. 12:15 12,5 kilometru iedzīšanu aizvadīs kungi. Sacensību laikā divas šaušanas guļus un tikpat stāvus. Trasē 60 sportisti dosies pēc rezultātiem sprintā, respektīvi, pēc atstarpes no uzvarētāja. Rastorgujevam tās ir divas minūtes un četras sekundes, Lozberam divas minūtes un 12 sekundes, bet Misem - divas minūtes un 50 sekundes.
Kā čempions sprintā pirmais trasē dosies francūzis Kantēns Fijons Majē, kurš tieši Pekinā pirms četriem gadiem triumfēja iedzīšanas disciplīnā. Pasaules kausa kopvērtējumā šajā distancē līderis ir cits francūzis Ēriks Perro (307 punkti), kam seko itālis Tommaso Džakomels un zviedrs Sebastians Sāmuelsons.
Sieviešu iedzīšanas sacensības gaidāmas plkst. 15:45. Ja vīriešiem distance ir 12,5 kilometru gara, tad dāmām - 10 kilometru. Arī viņām ir četras šaušanas. Sprintā par čempioni kļuva norvēģiete Marene Kirkeide, kas trasē dosies ar četru sekunžu handikapu pār francūzieti Ošenu Mišeloni un 24 sekunžu handikapu pār Lū Žanmono. Bendika no uzvarētājas trasē dosies pēc minūtes un 23 sekundēm, Volfa pēc minūtes un 27 sekundēm, bet Buliņa - divām minūtēm un septiņām sekundēm.
Pirms četriem gadiem par čempioni iedzīšanā kļuva Marte Roiselande, bet Pasaules kausa kopvērtējumā līdere ir somiete Suvi Minkinena, kam seko Lū Žanmono. Līdz sprintam sieviešu sacensībās dominēja Francijas biatlonistes, un kopumā tās bijušas samērā pārliecinošas.
Hokejistiem otrā spēle divās dienās
Pēc skaistās uzvaras pār Vāciju ar 4:3 šodien 20:10 Latvijas hokejistiem noslēdzošā C grupas spēle pret Dāniju. Uzvaras gadījumā Latvija nodrošinās otro vietu grupā.
Pret Vāciju Latvijas hokejisti nospēlēja disciplinētāk un taktiskāk par pretiniekiem. Ar diviem vārtiem izcēlās Dans Ločmelis, turklāt abās reizēs realizējot vairākumu (tas pēdējos gados klibojis pasaules čempionātā). Vēl ar vārtiem izcēlās Eduards Tralmaks un Renārs Krastenbergs (viņam tie bija otrie turnīrā, tāpat viņam viena piespēle spēlē). Ar divām piespēlēm izcēlās Zemgus Girgensons, kuram tika dots uzdevums aizsardzībā spēlēt pret vācu zvaigzni Leonu Draizaitlu, bet vārtos Artūrs Šilovs atvairīja 15 no 18 pretinieku metieniem.
Turnīra formāts nosaka, ka pēc grupu turnīra beigām katras uzvarētāja automātiski sasniegs ceturtdaļfinālu un tāpat to izdarīs labākā no pārejām deviņām. Uzvara pār Dāniju var teorētiski Latviju pievienot kompānijai, taču seši punkti pēc divām spēlēm ir Somijai un Zviedrijai, tāpat seši punkti var būt Čehijai vai Šveicei A grupā.
Dānijas hokeja izlase olimpiskajās spēlēs piedalās otro reizi, turklāt pēc kārtas. Pirms četriem gadiem dāņi aizspēlējās līdz ceturtdaļfinālam un ieņēma septīto vietu. Tieši Latviju viņu pārspēja cīņā par vietu astoņu labāko vidū - ar 3:2, uzvaras vārtus gūstot trešā perioda pašā sākumā.
Dānijas hokeja izlasē ir veseli pieci hokejisti no NHL - vārtsargi Frederiks Andersens un Mads Sogārds, kā arī uzbrucēji Olivers Bjorkstrands, Nikolajs Ēlerss un Lars Ēlers. Bjorkstrands ir Girgensona komandas biedrs Tampabejas “Lightning” komandā, 55 spēlēs šosezon tiekot pie 27 punktiem (10+17). Ēlerss “Hurricanes” rindās iekrājis 43 punktus (14+29), bet Ēlers “Senators” sastāvā ticis pie deviņiem punktiem.
Latvija vs ASV 2026. gada ziemas olimpisko spēļu hokeja turnīrs
2026. gada 12. februārī Latvijas hokejisti piedzīvoja zaudējumu ziemas olimpisko spēļu turnīrā pret ASV.
Skeletonistiem pirmā jauktā stafete
Pirmo reizi skeletonā gaidāma jauktā stafete - komandā startē viena dāma un viens vīrietis. Indriksons un Andžāne debijā var veidot komandu arī šajā disciplīnā.
Jauktajā stafetē tiek kopā ņemti abu sportistu rezultāti. Par uzvarētājiem kļūst tie, kuri trasi, kopā ņemot, veikuši visātrāk. 2025./2026. gada sezonā notikušas veselas četras jaukto stafešu sacensības, uzvarot Lielbritānijas komandai (Markusam Vaiatam/Tabitai Stokerei), Ķīnas (Denam Žo/Žengai Jiņai) un Vācijai (Suzannai Kreherei/Akselam Jungkam).
Kortīnā Emīls Indriksons kopā gan ar Dārtu Neimani uzrādīja augsto astoto rezultātu. Insbrukā Andžānei ar Indriksonu 16. vieta, bet Sanktmoricā un Altenbergā Latvijas sportisti nepiedalījās. Īsi pirms olimpiskajām spēlēm Latvijas skeletonisti pārcēlās uz dalību Eiropas kausā, lai varētu nodrošināt ceļazīmes uz olimpiskajām spēlēm.
Jauktās stafetes sacensības var būt saistošas un neprognozējamas, tomēr visdrīzāk tieši briti un vācieši uzskatāmi par lielākajiem favorītiem.