Ukraiņu skeletonists neņem vērā SOK aizliegumu par ķiveri, viņam var liegt startēt sacensībās
Ukrainas skeletonists Vladislavs Heraskevičs trešdien treniņus olimpisko spēļu trasē Itālijā turpināja ar ķiveri, pieminot Krievijas nogalinātos ukraiņu sportistus, lai gan Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) viņam to ir aizliegusi izmantot sacensībās.
Dienu pirms olimpisko sacensību sākuma Heraskevičs treniņā piedalījās ar ķiveri, uz kuras attēloti vairāk nekā 20 ukraiņu sportisti un treneri, kas nogalināti Krievijas agresijas karā, kas tika sākts neilgi pēc Pekinas olimpisko spēļu noslēguma 2022. gadā.
Pirmdien SOK paziņoja, ka Ukrainas skeletonists nedrīkst startēt ar tādu ķiveri, jo olimpisko spēļu sacensībās ir aizliegti politiski vēstījumi. Neskatoties uz SOK paziņojumu, Heraskevičs gan otrdien, gan trešdien treniņus turpināja ar savu ķiveri, kā arī paziņoja, ka arī sacensībās būs gatavs startēt ar ķiveri. SOK tādā gadījumā var liegt viņam piedalīšanos sacensībās.
SOK pārstāvis Marks Adamss teica, ka trešdien ar Ukrainas sportistu vēlreiz tiks pārrunāts, kas ir atļauts sacensību laikā. "Mēs atkārtosim daudzās, daudzās iespējas, kas viņam ir, lai izteiktu savu skumjas," teica Adamss. "Kā jau iepriekš apspriedām, viņš to var darīt sociālajos tīklos un preses konferencēs jauktajā zonā. Tāpēc mēs mēģināsim ar viņu par to parunāt un pārliecināt viņu," piebilda SOK pārstāvis.
"Mēs vēlamies, lai viņš piedalītos sacensībās. Mēs patiešām ļoti vēlamies, lai viņam būtu sava brīža. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Mēs vēlamies, lai visiem sportistiem būtu sava brīža, un tas ir galvenais. Mēs vēlamies, lai visiem mūsu sportistiem būtu godīgi un vienlīdzīgi sacensību apstākļi."
SOK ir piedāvājusi Heraskevičam iespēju sacensībās aplikt melnu rokas apsēju, lai izrādītu savas skumjas un sēras par saviem tautiešiem, kaut arī parasti šādas piemiņas izpausmes nav atļautas. Adamss teica, ka tas ir kompromiss, savukārt skeletonists paziņoja, ka viņu tas neinteresē.
Heraskevičs sociālajos tīklos norādīja, ka daiļslidotājs Makss Naumovs savas uzstāšanās laikā pieminēja lidmašīnas avārijā bojāgājušos vecākus. Iepriekš šo olimpisko spēļu laikā tika konstatēts, ka itāļu snovbordists Rolands Fišnallers ir uzvilcis ķiveri, uz kuras bija arī Krievijas, kā 2014. gada Soču olimpisko spēļu rīkotājas, karogs. SOK ieskatā tas neesot bijis pārkāpums.
Arī Ukrainas frīstaila slēpotāja Katerina Kocara ir paziņojusi, ka SOK aizliegusi viņai izmantot visu sezonu lietoto ķiveri ar uzrakstu "Esi drosmīgs kā ukraiņi". Olimpisko spēļu debitante atzina, ka "pieredzes, zināšanu un, iespējams, arī pārliecības trūkuma dēļ vienkārši nomainīja ķiveri, un tagad uz tās ir tikai mazs Ukrainas karogs".
Atbalstu Heraskevičam sociālajos tīklos pauda gan Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, gan Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs. Kā rakstīts Olimpiskajā hartā, olimpisko spēļu norises vietās, bāzēs vai citās zonās nav pieļaujama nekāda veida demonstrācijas vai politiska, reliģiska vai rasu propaganda.
Ukrainas sporta ministrs Matvijs Bidnijs aģentūrai AFP šomēnes sacīja, ka, saskaņā ar jaunākajiem datiem, Krievija ir nogalinājusi "vairāk nekā 650 sportistu un treneru". Olimpiskajās spēlēs startē 21 sportists no agresorvalstīm Krievijas un Baltkrievijas, kuriem SOK piešķīrusi tā dēvētā "neitrālā sportista" statusu.