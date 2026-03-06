Netālu no Aļaskas pamanītas Krievijas militārās lidmašīnas. ASV un Kanāda paceļ gaisā iznīcinātājus
ASV un Kanādas kopīgā Ziemeļamerikas gaisa telpas aizsardzības pavēlniecība NORAD trešdien pacēla gaisā iznīcinātājus pēc tam, kad pie Aļaskas tika konstatētas divas Krievijas militārās lidmašīnas.
Saskaņā ar NORAD paziņojumu 2026. gada 4. martā tika pamanītas un izsekotas divas Krievijas TU-142 militārās lidmašīnas, kas darbojās Aļaskas un Kanādas gaisa aizsardzības identifikācijas zonā (ADIZ).
Lai identificētu un uzraudzītu lidmašīnas, NORAD gaisā pacēla vairākus lidaparātus, tostarp ASV iznīcinātājus F-35 un F-22, kā arī Kanādas CF-18 iznīcinātājus. Operācijā tika iesaistītas arī gaisa uzpildes lidmašīnas KC-135, AWACS novērošanas lidmašīna E-3 un Kanādas CC-150 tankeris.
NORAD uzsvēra, ka Krievijas lidmašīnas palika starptautiskajā gaisa telpā un neienāca ne ASV, ne Kanādas suverēnajā gaisa telpā. Organizācija arī norādīja, ka šāda veida aktivitātes netiek uzskatītas par tiešu apdraudējumu. Līdzīgs incidents notika arī pagājušajā mēnesī, kad pie Aļaskas rietumu piekrastes, netālu no Beringa šauruma, tika konstatētas piecas Krievijas militārās lidmašīnas, tostarp bumbvedēji Tu-95, iznīcinātāji Su-35 un agrīnās brīdināšanas lidmašīna A-50.
Gaisa aizsardzības identifikācijas zonas (ADIZ) sākas ārpus valstu suverēnās gaisa telpas un stiepjas starptautiskajā gaisa telpā. Lidmašīnām, kas tajās ielido, drošības apsvērumu dēļ ir jāidentificē sevi.