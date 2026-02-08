Par olimpiskajiem čempioniem snovborda paralēlajā milzu slalomā kļūst čehiete Maderova un austrietis Karls
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu zelta medaļas snovbordā paralēlajā milzu slalomā izcīnīja čehiete Zuzana Maderova un austrietis Benjamins Karls.
Dāmu konkurencē fināla sacensībās Livinjo otrajā vietā palika Sabīne Paiere no Austrijas, bet bronzas medaļu izcīnīja itāliete Lučia Dalmaso.
Finālā 40 gadus vecais Karls pārspēja Sangkjumu Kimu no Dienvidkorejas. Bronzas medaļu ieguva Bulgārijas snovbordists Tervels Zamfirovs, kura uzvara pār iepriekšējo olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvēju slovēni Timu Mastņaku tika noteikta fotofinišā.
Pirms četriem gadiem Pekinā zeltu dāmām paralēlajā milzu slalomā snovbordā izcīnīja čehiete Estere Ledecka, sudrabu ieguva austriete Daniela Ulbinga un bronzas medaļu ieguva slovēniete Glorija Kotņika.
Karls izcīnīja arī Pekinas olimpisko spēļu zeltu paralēlajā milzu slalomā. Otrajā vietā bija slovēnis Tims Mastņaks un trešais - Krievijas Olimpiskās komitejas (ROC) pārstāvis Viktors Vailds.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.