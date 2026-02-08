Latvijas prezidents kopā ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem.
Citi sporta veidi
Šodien 18:04
"Baltijas sapņu komanda!" - Rinkēvičs publisko foto no olimpiskajām spēlēm ar Igaunijas un Lietuvas līderiem
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs svētdien Milānas-Kortīnas ziemas olimpisko spēļu laikā ticies ar Igaunijas un Lietuvas augstākajām amatpersonām, uzsverot Baltijas valstu vienotību un veselīgu konkurenci sporta arēnās, liecina prezidenta ieraksts mikroblogošanas vietnē "X".
Kopīgā fotogrāfijā Rinkēvičs redzams kopā ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu un Lietuvas premjerministri Ingu Ruģinieni.
Baltic dream team: with President of Estonia @AlarKaris and Lithuanian Prime Minister @IRuginiene we are both friends and competitors #MilanoCortinaOlympic2026 pic.twitter.com/Fmw02jTDMn— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 8, 2026
"Baltijas sapņu komanda: kopā ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu un Lietuvas premjerministri Ingu Ruģinieni mēs esam gan draugi, gan konkurenti," paudis Rinkēvičs, pievienojot tēmturi #MilanoCortinaOlympic2026.
Jau ziņots, ka 2026. gada ziemas olimpiskās spēles norisinās Itālijas pilsētās Milānā un Kortīnā d'Ampeco, kurās piedalās arī plaša Latvijas sportistu delegācija.