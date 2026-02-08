"Baltijas sapņu komanda!" – Rinkēvičs publisko foto no olimpiskajām spēlēm ar Igaunijas un Lietuvas līderiem
foto: (Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) / X
Latvijas prezidents kopā ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem.
"Baltijas sapņu komanda!" - Rinkēvičs publisko foto no olimpiskajām spēlēm ar Igaunijas un Lietuvas līderiem

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs svētdien Milānas-Kortīnas ziemas olimpisko spēļu laikā ticies ar Igaunijas un Lietuvas augstākajām amatpersonām, uzsverot Baltijas valstu vienotību un veselīgu konkurenci sporta arēnās, liecina prezidenta ieraksts mikroblogošanas vietnē "X".

Kopīgā fotogrāfijā Rinkēvičs redzams kopā ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu  un Lietuvas premjerministri Ingu Ruģinieni.

"Baltijas sapņu komanda: kopā ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu un Lietuvas premjerministri Ingu Ruģinieni mēs esam gan draugi, gan konkurenti," paudis Rinkēvičs, pievienojot tēmturi #MilanoCortinaOlympic2026.

Jau ziņots, ka 2026. gada ziemas olimpiskās spēles norisinās Itālijas pilsētās Milānā un Kortīnā d'Ampeco, kurās piedalās arī plaša Latvijas sportistu delegācija.

