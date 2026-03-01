Kuru valstu pilsoņi visbiežāk apdraud latviešus? Atklājam statistiku
Saskaņā ar Valsts policijas sniegto statistiku, trešo valstu pilsoņi bieži tiek iesaistīti ceļu satiksmes negadījumos Latvijā, kuros tiek ievainoti Latvijas iedzīvotāji. 2023. gadā ārvalstu pilsoņi piedalījās 1999 ceļu satiksmes negadījumos, 2024. gadā skaits samazinājās līdz 1906 negadījumiem, bet 2025. gadā reģistrēti 1815 negadījumi.
Visbiežāk Indijas, Uzbekistānas un Pakistānas pilsoņi piedalās negadījumos, kuros cieš Latvijas iedzīvotāji. 2023. gadā Indijas pilsoņi bija iesaistīti 134 negadījumos, bet 2024. gadā – 132, 2025. gadā šis skaits pieauga līdz 146. Uzbekistānas pilsoņi piedalījās 152 negadījumos 2023. gadā, bet 2025. gadā šis skaits samazinājās līdz 97. Pakistānas pilsoņi 2023. gadā bija iesaistīti 15 negadījumos, bet 2025. gadā skaits pieauga līdz 34.
Tāpat jānorāda, ka Azerbaidžāna, Kazahstāna un Turcija ir valstis, kuru pilsoņi arī bieži piedalās ceļu satiksmes negadījumos Latvijā, apdraudot vietējos iedzīvotājus.
Šī statistika liecina, ka trešo valstu pilsoņiem ir būtiska loma ceļu satiksmes drošībā Latvijā. Valsts policija turpina sekot līdzi šiem datiem un meklē risinājumus, kā samazināt negadījumu skaitu, kuros cieš Latvijas iedzīvotāji, un uzlabot ceļu satiksmes drošību kopumā.