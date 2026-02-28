Īpaši auksta ziema - īpaši skaists pavasaris? Pakrojas muižas dārznieki atklāj, ko gaidīt šogad
Tuvojoties pavasarim, Pakrojas muižā iestājas ikgadējs Tulpju festivāla gaidīšanas laiks — arī dabas zīmju vērošana un mēģinājumi noteikt, kad šogad varētu sākties ziedēšana.
Bieza sniega kārta, dziļš augsnes sasalums, puteņi, kurus nomaina atkušņi – tas viss šogad piebremzē dabas pulksteni. Narcises, hiacintes un agrās tulpes, kas parasti sāk ziedēt jau marta beigās, šogad it kā domā: vai tiešām ir vērts steigties? Lai gan šobrīd vēl nav iespējams precīzi noteikt ziedēšanas sākumu, un līdz ar to arī paša festivāla norises laiku, muižas dārznieki mierina: gara un auksta ziema var labvēlīgi ietekmēt pavasara ziedu krāšņumu.
Auksta ziema – dāvana?
Pakrojas muižas dārznieki, kuri katru gadu ar nepacietību gaida pavasari, priecājas par dziļo un auksto ziemu un mierina ziedu mīļus – šāda ziema ir nevis posts, bet dāvana.
Ilgstošam aukstumam ir savas priekšrocības, īpaši sīpolpuķēm. Vernalizācijas process – dabisks ziedpumpuru veidošanās posms – prasa noteiktu aukstuma periodu. Zinātniskie pētījumi liecina, ka lielākajai daļai tulpju šķirņu nepieciešama 0–9 °C temperatūra 8 līdz 14 nedēļu garumā. Šādi apstākļi ļauj izveidoties spēcīgiem ziedu audiem un nodrošina vienmērīgu ziedēšanu.
Kā norāda Kristīna Ivančenko, kura rūpējas par lielāko pavasara ziedu kolekciju Lietuvā, – Pakrojas muižā “sīpolpuķēm ziemā vissvarīgākā ir nobriešana, un garāka, dziļāka ziema tieši to arī nodrošina. Sniega sega arī palīdzēja – stipra sala laikā tā darbojās kā izolējošs slānis, pasargājot sīpolus no temperatūras svārstībām un izsalšanas”.
“Tāpēc varam droši teikt, ka katrs auksts un sniegots ziemas rīts pavasarī ‘atmaksājas’ ar vēl krāšņāku tulpju ziedēšanu nekā ierasts,” viņa piebilst.
Pavasara ziedēšanas un dabas renesanses prognozes
Saskaņā ar Lietuvas meteorologu ilgtermiņa prognozēm šis pavasaris būs tuvs daudzgadējai klimatiskajai normai, taču pārejas periodā no laikapstākļu svārstībām neizdosies izvairīties. Mainīgie laikapstākļi no pirmā acu uzmetiena var šķist nevēlami vienmērīgai pavasara ziedu modināšanai, tomēr arī šeit K. Ivančenko saskata ieguvumu: “Lēnāka gaisa sasilšana samazina agrīno salnu risku un ļauj augsnei saglabāt vairāk mitruma, tādēļ augu sakņu sistēma kļūst spēcīgāka un ziedi – izturīgāki pret slimībām. Citiem vārdiem sakot, jo bargāka ziema, jo lepnāka tulpe.”
Ņemot vērā meteoroloģiskās prognozes un augsnes stāvokli, pirmos pavasara ziedu asnus varētu sagaidīt aprīļa vidū, kad augsnes temperatūra 10 cm dziļumā stabili sasniegs +5–7 °C. Ja saglabāsies pietiekams mitrums un pumpurošanās laikā neatkārtosies spēcīgās vēlās salnas (zemākas par –5 °C), šā gada tulpju un citu sīpolpuķu ziedēšana solās būt īpaši bagātīga un intensīva. Patiesu dabas un krāsu renesansi prognozē maija sākumā vai vidū.