ASV prezidents: karš var būt ilgs vai tikt izbeigts dažu dienu laikā
Karš ar Irānu var turpināties ilgi vai tikt izbeigts dažu dienu laikā, amerikāņu tīmekļa izdevumam "Axios" sestdien sacīja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Es varu turpināt ilgi un pārņemt visu šo lietu vai arī izbeigt to divu vai trīs dienu laikā un pateikt irāņiem: "Redzēsimies atkal pēc dažiem gadiem, ja jūs sāksit atjaunot [kodolprogrammu un raķešu programmu]"," Tramps sacīja telefonintervijā no savas Mar-a-Lago rezidences Floridā.
"Jebkurā gadījumā viņiem būs vajadzīgi vairāki gadi, lai atgūtos no šī uzbrukuma," sacīja ASV prezidents.
Nav uzreiz skaidrs, kādus nosacījumus Tramps ierosina, kas novestu pie ātras kara izbeigšanas, lai gan viņa izteikumi, šķiet, liecina par zināmu diplomātijas iespēju.
Tramps sacīja, ka nolēmis sākt triecienus, neraugoties uz sarunām par Irānas kodolprogrammu, divu iemeslu dēļ, no kuriem viens ir tas, ka "irāņi pietuvojās un tad atkāpās, pietuvojās un tad atkāpās", kas, viņaprāt, liecina, ka viņi "īsti nevēlas panākt vienošanos".
Tramps arī sacīja, ka lūdzis savai komandai apkopot visus ar Irānu saistītos uzbrukumus pēdējo 25 gadu laikā.
"Es redzēju, ka katru mēnesi viņi izdarīja kaut ko sliktu, kaut ko uzspridzināja vai kādu nogalināja," sacīja Tramps.