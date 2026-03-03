Apdrošinātāji BTA, "If" un "Ergo" palīdzēs klientiem, kas iestrēguši kara pārņemtajos Tuvajos Austrumos
Risku apdrošināšanas kompānijas "BTA Baltic Insurance Company" (BTA), "If P&C Insurance" ("If") un "Ergo" solījušas palīdzību klientiem, kas iestrēguši kara plosītajā Tuvo Austrumu reģionā.
BTA kompensēs zaudējumus ceļotājiem Tuvajos Austrumos, kuri ceļojumu apdrošināšanas polises iegādājušies un uz šīm valstīm devušies līdz 2026. gada 1. martam. Tāpat tiks segti zaudējumi, ja ceļojumu apdrošināšana nopirkta līdz 1. martam, bet cilvēks nav devies ceļojumā, jo izmaiņas plānos ieviesis militārais konflikts. Apdrošināšanas segumā ietverto valstu lokā ir Irāna, Saūda Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti, Izraēla, Jemena, Bahreina, Irāka, Jordānija, Kuveita, Omāna, Katara, Sīrija un Libāna.
BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Ivo Danče norāda, ka ceļojumu apdrošināšanas noteikumos ir paredzēts, ka karš vai militāra operācija ir izņēmums, kura gadījumā apdrošinātājs nesedz zaudējumus, tomēr BTA ir pieņēmusi lēmumu, ka ceļojumu apdrošināšanas polisēm, kas iegādātas braucieniem uz Tuvo Austrumu valstīm līdz šī gada 1. martam, tiks segti zaudējumi atbilstoši izvēlētajā programmā ietvertajam apdrošināšanas segumam.
Savukārt uz BTA ceļojumu apdrošināšanas polisēm, kas iegādātas pēc 2026. gada 1. marta, kad informācija par militāro operāciju aktivitātēm Tuvajos Austrumos jau bija publiski paziņota, attieksies ceļojumu apdrošināšanas noteikumi, kuros kara, iebrukuma, ārvalsts naidīgas darbības vai militārās operācijas ietekme uz ceļojuma norisi tiek uzskatīti par neapdrošināmiem gadījumiem. Tas nozīmē, ka, piemēram, ceļojuma izmaiņas gaisa telpas slēgšanas dēļ, kas saistīta ar militārām darbībām, tiktu uzskatīta par neapdrošināmu gadījumu.
Ņemot vērā situācijas straujo mainību, BTA aicina klientus sekot līdzi aktuālajai informācijai Latvijas Ārlietu ministrijas mājaslapā un mobilajā lietotnē "Ceļo droši".
Arī "If" ceļojumu apdrošināšanas produkta vadītāja Inga Draule aģentūrai LETA norādīja, ka "If" ceļojumu apdrošināšana automātiski nezaudē spēku tikai tādēļ, ka reģionā ir izcēlies militārs konflikts. Būtiska atšķirība ir tajā, vai ceļojums jau ir sācies vai vēl tiek plānots.
Ja ceļojums jau ir sācies un tā laikā rodas negaidīta ārkārtas situācija, piemēram, bruņots konflikts, nemieri vai cita drošības krīze, ir spēkā "If" ceļojumu apdrošināšanas medicīniskās palīdzības un "Ceļojuma izmaiņu" segums. Šādā gadījumā apdrošinātājs sedz ārstēšanās izdevumus, evakuāciju un, ja nepieciešams, papildu transporta un naktsmītņu izmaksas, lai atgrieztos Latvijā. Mērķis ir palīdzēt ceļotājam pēc iespējas ātrāk un drošāk nokļūt mājās.
Ārkārtas situācijās apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā līdz 14 dienām no notikuma sākuma ar nosacījumu, ka ceļojums tajā brīdī jau bija sācies.
Savukārt, ja ceļojums vēl nav sācies un Ārlietu ministrija ir izdevusi brīdinājumu par ceļošanu uz galamērķi vai tranzītvalsti, aicinot izvairīties no došanās uz šo reģionu, tad šādā gadījumā ceļojumu apdrošināšanas aizsardzība nav spēkā.
Arī apdrošināšanas sabiedrībā "Ergo" aģentūru LETA informēja, ka militārās operācijas un bruņoti konflikti saskaņā ar apdrošināšanas vispārīgajiem noteikumiem ir izņēmuma gadījumi, "Ergo" sniegs apdrošināšanas aizsardzību klientiem, kuri Irānas militārā konflikta dēļ iestrēguši Tuvo Austrumu valstīs. "Ergo" kompensēs izdevumus, kas saistīti ar ārpuskārtas uzturēšanos un aizkavētiem lidojumiem tiem klientiem, kuri ceļojumā devās ne vēlāk kā 28. februārī.
Transporta un izmitināšanas izdevumi, nodrošinot drošu atgriešanos, no "Ergo" puses tiks atlīdzināti saskaņā ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem. Klientiem, kuriem ir medicīnisko izdevumu apdrošināšana, saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem tiks kompensētas saslimšanas un traumas, kas nav saistītas ar militārajām darbībām.
Savukārt klientus, kuriem apdrošināšanas polises termiņš beidzas pirms rodas iespēja pamest Tuvo Austrumu reģionu, tiek aicināts sazināties ar "Ergo", lai pagarinātu apdrošināšanas līgumu ar esošajiem nosacījumiem.
Tāpat "Ergo" aicina ceļotājus sazināties ar savām aviokompānijām, sekot atbildīgo iestāžu norādījumiem, noskaidrot informāciju par iespējamajām kompensācijām un pieejamo atbalstu.
Jau ziņots, ka arī "Swedbank" grupas apdrošināšanas kompānijas "Swedbank P&C Insurance", risku apdrošināšanas kompānija "Balcia" un risku apdrošināšanas kompānija "Balta" segs apdrošināšanas izmaksas klientiem, kas iestrēguši Irānas militārā konflikta reģionā.
Tāpat ziņots, ka kopš sestdienas, 28. februāra, Izraēla un ASV ir veikušas triecienus simtiem mērķu Irānā, vēršoties pret raķešu palaišanas vietām, ar Teherānas kodolprogrammu saistītiem objektiem, armijas štābiem un politiskajiem līderiem.
Uzbrukumā likvidēts Irānas teokrātiskā režīma augstākais vadonis ajatolla Ali Hamenei.
Izraēla un ASV uzstāj, ka uzbrukuma mērķis ir novērst draudus, ko rada Irānas raķešu spējas un kodolprogrammas, kā arī dot irāņiem iespēju gāzt savu valdību.
Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Persijas līča valstīs.