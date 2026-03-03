Svarīga ziņa LMT, "Tele2" un "Bite Latvija" klientiem, kas atrodas kara plosītajos Tuvajos Austrumos
Mobilo sakaru operatori SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT), SIA "Tele2" un SIA "Bite Latvija" paziņojuši, kā būtiski atvieglos dzīvi saviem klientiem, kuri atrodas kara skartajās Tuvo Austrumu valstīs.
Mobilo sakaru operators SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) nodrošinās bezmaksas zvanus un īsziņas klientiem krīzes skartajās Tuvo Austrumu valstīs, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.
LMT norāda, ka, ņemot vērā drošības situācijas saasinājumu Tuvajos Austrumos, LMT klientiem, kuri izmanto pēcapmaksas pakalpojumus, nodrošinās bezmaksas zvanus un īsziņas vairākās Tuvo Austrumu reģiona valstīs. Bezmaksas zvani un īsziņas būs pieejami klientiem, atrodoties Apvienotajos Arābu Emirātos, Bahreinā, Izraēlā, Jordānijā, Katarā, Kuveitā, Omānā un Saūda Arābijā.
LMT grupas prezidents Juris Binde atzīmē, ka brīžos, kad apkārt valda nenoteiktība un situācija mainās pa minūtēm, svarīgākā ir cilvēku drošība un iespēja ātri sazināties.
Bezmaksas saziņu minētajās Tuvo Austrumu reģiona valstīs LMT klientiem nodrošinās līdz nedēļas beigām - svētdienai, 8. martam, plkst. 23.59, taču atkarībā no situācijas attīstības reģionā šis periods var tikt pagarināts.
SIA "Tele2" aģentūrai LETA pauda, ka "Tele2" līdz šīs nedēļas beigām nodrošinās bezmaksas zvanus un īsziņas krīzes skartajās Tuvo Austrumu valstīs - Apvienotajos Arābu Emirātos, Bahreinā, Izraēlā, Jordānijā, Katarā, Kuveitā, Omānā un Saūda Arābijā. Uzņēmumā atzīmēja, ka šobrīd Tuvo Austrumu valstīs atrodas aptuveni 800 "Tele2" klienti.
Vienlaikus SIA "Bite Latvija" aģentūrai LETA norādīja, ka līdz šīs nedēļas beigām nodrošinās bezmaksas zvanus un īsziņas klientiem, kuri atrodas krīzes skartajās Tuvo Austrumu valstīs. Pēc "Bite Latvija" rīcībā esošās informācijas neviens klients šobrīd neatrodas Irānā, Irākā un Kuveitā, un kopējais klientu skaits pārējā reģionā pārsniedz 200. "Bite Latvija" minēja, ka turpinās sekot situācijas attīstībai un būs gatavi rīkoties nekavējoties, ja apstākļi mainīsies.
Jau ziņots, ka kopš sestdienas, 28. februāra, Izraēla un ASV ir veikušas triecienus simtiem mērķu Irānā, vēršoties pret raķešu palaišanas vietām, ar Teherānas kodolprogrammu saistītiem objektiem, armijas štābiem un politiskajiem līderiem. Uzbrukumā sestdien likvidēts Irānas teokrātiskā režīma augstākais vadonis ajatolla Ali Hamenei.
LMT grupas apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 335,1 miljons eiro, kas ir par 8,2% vairāk nekā 2024. gadā.
Savukārt LMT koncerns 2024. gadā strādāja ar 308,608 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,5% mazāk nekā 2023. gadā, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 6,1% un bija 34,038 miljoni eiro.
LMT kapitālā 49% pieder Zviedrijas "Telia Company" un tās meitaskompānijai "Sonera Holding", pa 23% akciju pieder SIA "Tet" un VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC), bet 5% - SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" ("Possessor").
"Telia" ir parakstījusi saprašanās memorandu ar Latviju, AS "Latvenergo" un VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) par visu tai piederošo SIA "Tet" un LMT akciju pārdošanu. Pēc "Telia" piederošo daļu izpirkšanas un stratēģiskā investora piesaistes visām darījumā iesaistītajām pusēm - "Latvenergo", LVRTC, "Possessor" un stratēģiskajam investoram - varētu piederēt apmēram 25% no abu uzņēmumu kapitāldaļām.
"Tele2" 2024. gadā strādāja ar 179,991 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 1,5% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 13,5% un bija 52,923 miljoni eiro.
"Tele2" reģistrēts 1995. gada novembrī, un tā pamatkapitāls ir 3,486 miljoni eiro. "Tele2" vienīgais īpašnieks ir Zviedrijas "Tele2 Sverige".
"Bite Latvija" 2024. gadā strādāja ar 183,75 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,5% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 1% un bija 33,712 miljoni eiro.
Kompānija reģistrēta 2005. gadā, un tās pamatkapitāls ir 44 miljoni eiro. "Bite Latvija" vienīgais īpašnieks ir Lietuvas "Bite group", kas pieder globālam aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumam "Providence Equity Partners".