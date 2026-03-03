"Real" uzbrucējs Rodrigu nepalīdzēs Brazīlijai Pasaules kausa izcīņā
Rodrigu ir diagnosticēta sarauta labā ceļgala krusteniskā saite un meniska plīsums.
"Real" uzbrucējs Rodrigu nepalīdzēs Brazīlijai Pasaules kausa izcīņā

Jauns.lv/LETA

Spānijas futbola kluba Madrides "Real" uzbrucējs Rodrigu iedzīvojies ceļgala savainojumā, kas viņam liegs palīdzēt Brazīlijas izlasei gaidāmajā Pasaules kausa finālturnīrā, otrdien pavēstīja "Real".

Pirmdien "Real" savā laukumā ar 0:1 piekāpās "Getafe" vienībai. Rodrigu šajā mačā devās laukumā uz maiņu otrajā puslaikā un, neskatoties uz diskomfortu, palika uz laukuma līdz finālsvilpei.

"Pēc šodien veiktajiem testiem Rodrigu ir diagnosticēta sarauta labā ceļgala krusteniskā saite un meniska plīsums," paziņojumā norādīja Madrides komanda.

25 gadus vecais futbolists bija nesen atgriezies ierindā pēc tam, kad mēnesi izlaida cīpslas iekaisuma dēļ. Visticamāk, ceļgala savainojuma dēļ viņam secen ies arī šovasar gaidāmais Pasaules kausa finālturnīrs.

"Real" ar 60 punktiem 26 spēlēs Spānijas čempionāta turnīra tabulā atrodas sestajā vietā un nākamnedēļ UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā spēkosies ar Mančestras "City".

