Valmieras basketbolisti mājās pārspēj Liepāju; VEF Rīga uzvar Keilā
"Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlēs piektdien "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" pārspēja "Liepāju", bet "VEF Rīga" uzvarēja pēdējā pozīcijā esošo Keilas "Coolbet".
Valmierieši savā laukumā bija pārāki ar rezultātu 95:81 (22:23, 20:19, 26:21, 27:18).
Uzvarētājiem 20 punktus guva un deviņas atlēkušās bumbas izcīnīja Verners Kohs, tāpat 20 punkti un septiņas bumbas zem groziem bija Anivanivam Teitam-Džounsam, 15+9 šajos statistikas rādītājos iekrāja Omars Pajičs, 10+10 bija Artim Atem, 12 punktus guva un septiņas rezultatīvas piespēles atdeva Dominīks Steņonis, bet 11 punktus sameta Kristofers Karlsons.
"Liepājai" 16 punktus guva un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Emīls Krūmiņš, 13 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Vitālijam Šimanskim, tāpat 13 punktus guva Iļja Kurucs, bet 11 punktus iemeta Kristians Feierbergs. Ksavjers Dasels netrāpīja visus septiņus tālmetienus un samierinājās ar sešiem punktiem.
Valmieras vienība ar 14 uzvarām 20 spēlēs ir piektajā vietā, taču tikai par dažu uzvaru tiesu atpaliekot no otrās pozīcijas. "Liepāja" uzvarējusi četros no 19 mačiem, ir desmitajā pozīcijā, un tikpat kā zaudējusi izredzes spēlēt izslēgšanas turnīrā.
Tikmēr "VEF Rīga" izbraukuma spēlē Keilā uzvarēja ar 99:89 (31:17, 22:24, 23:19, 23:29).
Rīdziniekiem pa 14 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām iekrāja Kērtiss Holiss un Toni Ročaks, 12 punktus guva Kamau Stoukss, 11 punkti bija Rihardam Aleksandrovam, bet desmit punktus guva Kristaps Ķilps.
Mājiniekiem rezultatīvākais ar 27 punktiem bija Patriks Sāls.
"VEF Rīga" ar 15 uzvarām 19 mačos ir trešajā vietā, par vienu uzvaru atpaliekot no otrās pozīcijas, bet "Coolbet" uzvarējusi divos no 22 mačiem un ir pēdējā, 14. pozīcijā.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.