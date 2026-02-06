"Esmu gaidījis šo mirkli visu karjeru!" Elvis Merzļikins jau ieradies Milānā
Šodien, 6. februārī, kā pirmais no Nacionālajā hokeja līgā spēlējošajiem Latvijas hokeja izlasi papildinājis vārtsargs Elvis Merzļikins.
"Lidojums bija ļoti labs. Neizdevās gan pagulēt, emocijas jutu," pēc ielidošanas ziemas olimpisko spēļu mājvietā atklāja Merzļikins. Viņš kļuvis par pirmo latvieti, kurš no NHL pievienojies valstsvienībai.
"Būt šeit personīgi nozīmē daudz. Tiešām esmu gaidījis šo mirkli visu karjeru. Kad pēdējo reizē neļāva braukt NHL spēlētājiem, bija nedaudz bēdīgi. Domāju izbaudīt katru dienu, un it īpaši ar saviem komandas biedriem," teica Merzļikins, kurš arī brīvi pārvalda itāļu valodu.
Latvijas hokeja izlase ar Eiropā spēlējošajiem hokejistiem Milānu sasniedza ceturtdien, 5. februārī. Turnīrs latviešiem sāksies 12. februārī ar spēli pret ASV, bet vēlāk 14. un 15. februārī jācīnās pret Vācijas un Dānijas izlasēm.
Vēl no NHL Latvijas izlasē spēlēs Artūrs Šilovs, Zemgus Girgensons, Teodors Bļugers, Sandis Vilmanis un Uvis Balinskis. Tāpat uz Milānu dosies Amerikas hokeja līgā spēlējošie kā Dans Ločmelis, Eduards Tralmaks un Anrī Ravinskis.
Elvis Merzļikins šajā sezonā Kolumbusas "Blue Jackets" sastāvā aizvadījis 21 spēli, kurā atvairījis 88,8% pretinieku metienus un ielaidis 3,49 ripas. Pirms došanās uz Milānu viņš aizvadīja pirmo sauso spēli sezonā.
Latvijas izlases sastāvs ziemas olimpiskajām spēlēm:
vārtsargi: Elvis Merzļikins (Kolumbusas "Blue Jackets", NHL), Artūrs Šilovs (Pitsburgas "Penguins", NHL), Kristers Gudļevskis ("Fischtown Pinguins", Vācija)
aizsargi: Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Alberts Šmits ("Jukurit", Somija), Uvis Balinskis (Floridas "Panthers", NHL), Ralfs Freibergs (Vitkovices "Ridera", Čehija), Roberts Mamčics (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Jānis Jaks (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Kristaps Zīle (Libereces "Bili Tygre", Čehija), Kristiāns Rubīns (Plzeņas "Škoda", Čehija)
uzbrucēji: Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Dans Ločmelis (Providensas "Bruins", AHL), Kaspars Daugaviņš ("Huskies", Vācija-2), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Rihards Bukarts ("Presov", Slovākija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Zemgus Girgensons (Tampabejas "Lightning", NHL), Eduards Tralmaks (Grandrapidas "Griffins", AHL), Teodors Bļugers (Vankūveras "Canucks"), Roberts Bukarts ("Pioneers", Austrija), Oskars Batņa ("Pelicans", Somija), Haralds Egle (Karlovi Vari "Energie", Čehija), Sandis Vilmanis (Šarlotas "Checkers", AHL), Anrī Ravinskis (Ebotsfordas "Canucks", AHL)
Latvijas hokejisti iemēģinājuši Milānas ledu
5. februārī pēc ielidošanas Milānā Latvijas hokeja izlase nedaudz vēlāk aizvadīja arī pirmo treniņu olimpisko spēļu mājvietā.