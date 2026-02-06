Stefens Karijs un Stīvs Kers priecīgi par Kristapa Porziņģa iegūšanu, zināms latvieša jaunais krekla numurs
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis savai jaunajai komandai Goldensteitas "Warriors" pievienosies piektdienas vakarā Losandželosā, ceturtdien atklāja latvieša jaunās vienības galvenais treneris Stīvs Kers, slavējot liepājnieka īpašības laukumā.
Kers izteica šaubas, ka Porziņģis jau sestdien (svētdienas naktī pēc Latvijas laika) dosies laukumā pret Losandželosas "Lakers", tomēr tas notikšot pavisam drīz. "Nedomāju, ka būtu veikuši šo maiņu, ja nebūtu pārliecināti, ka viņš spēs būt vesels un regulāri atrasties komandas sastāvā," par Porziņģa iemainīšanu no Atlantas "Hawks" sacīja Kers. "Mūsu plāns ir tāds, ka viņš spēlēs."
Here is Steve Kerr on the Kristaps Porzingis addition. He said Rick Celebrini and the team’s medical staff did their “due diligence” and that they wouldn’t have made trade had they not believed they could keep Porzingis healthy. pic.twitter.com/qasdB35fzd— Anthony Slater (@anthonyVslater) February 6, 2026
Jau vēstīts, ka trešdien "Warriors" iemainīja Porziņģi no "Hawks", pretī dodot uzbrucēju Džonatanu Kumingu un aizsargu Badiju Hīldu. "Kad viņš ir vesels, viņš ir ellīgi labs spēlētājs," par Porziņģi izteicās Kers. "Viņš patiešām atbilst tam, kas mums vajadzīgs - augums, vieta laukumā, metieni, groza aizsardzība. Katrai komandai tas ir vajadzīgs, bet mums tas ir bijis vajadzīgs vienmēr. Mums nekad nav bijis tāda spēlētāja kā viņš."
Draymond Green on Kristaps Porzingis: “I like it. Add more size, more rim protection, more shooting.”— Anthony Slater (@anthonyVslater) February 6, 2026
“He was the missing piece to the Boston championship.”
Tikmēr "Warriors" līderis Stefens Karijs piebilda, ka ir sajūsmināts par drīzu Porziņģa došanos laukumā, kas palīdzēs vienībai cīņā par "play off". "Galvenais, lai viņš būtu pilnībā vesels, lai varētu paveikt to, uz ko ir spējīgs," piebilda "Warriors" spīdeklis. Arī Dreimonds Grīns atzinīgi izteicās par Porziņģi, sakot, ka viņš bija trūkstošais puzles gabaliņš Bostonas "Celtics" cīņā par titula iegūšanu pirms divām sezonām.
Tāpat zināms, ka Kristaps Porziņģis spēlēs ar jaunu numuru. Karjeras sākumā latvietis spēlēja ar sesto numuru, ko pēc Bila Rasela došanās mūžībā nomainīja pret astoto. Nu viņš spēlēs ar septīto numuru. Ar to pirms tam spēlēja Badijs Hīlds, kuru aizmainīja pret Porziņģi uz Atlantu.
Vidēji mačā Porziņģis šosezon "Hawks" rindās bija guvis 17,1 punktu, izcīnījis 5,1 atlēkušo bumbu un atdevis 2,7 rezultatīvas piespēles, bet traumu un slimību dēļ aizvadījis tikai 16 no 52 spēlēm.
Desmit NBA pavadīto sezonu laikā Porziņģim "Warriors" būs sestā komanda. Liepājnieks pirms tam pārstāvēja arī Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics", ar kuru kļuva par čempionu 2024. gadā, un "Hawks".
"Warriors" ar bilanci 28-24 atrodas astotajā pozīcijā Rietumu konferencē. Pēc mača ar Losandželosas "Lakers" basketbolistiem nākamā Porziņģa jaunās komandas spēle būs agrā otrdienas rītā pēc Latvijas laika savā laukumā pret Memfisas "Grizzlies".
The Latvian big man heads to The Bay.— Golden State Warriors (@warriors) February 6, 2026
Welcome to #DubNation, @kporzee 👋 pic.twitter.com/sH5Q9kHKs5