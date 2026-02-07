Olimpisko spēļu 1.diena: Eidukas un kamaniņu sportistu pirmie starti
Pirmajā oficiālajā 2026. gada ziemas olimpisko spēļu dienā tiks sadalīti veseli pieci medaļu komplekti, un divos no tiem uz starta dosies latviešu sportisti. Tikmēr vīriešu vieniniekos kamaniņu sportā pirmie braucieni Kristeram Aparjodam un Gintam Bērziņam.
Pirms oficiālās atklāšanas jau no trešdienas, 4. februāra, sākās kērlinga izspēle jauktajām komandām un 5. februāra sieviešu hokeja turnīrs. Tāpat sacensības sākušās daiļslidošanā. Pirmajā oficiālajā spēļu dienā gan kērlings, gan hokejs turpināsies, kam klāt nāks sacensības kalnu slēpošanā, frīstaila slēpošanā, distanču slēpošanā, kamaniņu sportā, ātrslidošanā, tramplīnlēkšanā, daiļslidošanā un snovbordā. Latviešu starta laikus un rezultātus var uzzināt ŠEIT.
Opmanis debitēs
No plkst. 12:30 olimpisko debiju piedzīvos kalnu slēpotājs Elvis Opmanis, kurš startēs nobrauciena sacensībās. 2025. gada pasaules čempionātā šajā distancē viņš ierindojās 48. vietā. Par vietu olimpiskajās spēlēs un vienīgo kvotu no Latvijas viņš cīnījās ar savu brāli Lauri.
Lai kvalificētos olimpiskajām spēlēm, Opmanis startēja daudzās sacensībās, pārsvarā to darot nobraucienā un supergigantā. 18. un 19. decembrī Austrijā notiekošajās FIS sacensībās viņš nobraucienā finišēja augstajās 17. un 11. vietās.
Ja raugās Pasaules kausa apriti, tad Opmanis nebūs starp favorītiem, bet, kā iepriekš atklāja Latvijas Slēpošanas federācijas prezidents Dinārs Doršs, viņa mērķis ir tikt top30. Pasaules kausa kopvērtējumā nobrauciena distancē līderis ir Marko Odermats no Šveices, kam seko viņa tautietis Franjo von Almens un trīs itāļi – Dominiks Pariss, Džovani Franzoni un Florians Šneiders.
Kalnu slēpotāji sāk gatavoties olimpisko spēļu sacensībām
Šodien, 4. februārī, Elvis Opmanis aizvadīja pirmo treniņu pirms sestdien, 7. februārī gaidāmajām sacensībām nobraucienā.
Opmanis pirms debijas olimpiskajās spēlēs aizvadījis treniņus trasē. Gan pirmajā, gan otrajā dienā viņš ieņēma 39. vietu, kas nozīmē, ka par vietu labāko trīsdesmitniekā Opmanim cīnīties varētu būt gana sarežģīti.
Nobraucienā olimpiskais čempions tiek noteikts vienā braucienā. Šī kalnu slēpošanas distance pieprasa gan tehniskās prasmes, gan maksimālu ātrumu. Aptuveni trīs kilometru garajā trasē par zelta medaļnieku kļūst sportists, kurš visātrāk veicis distanci. Sacensības plānotas Stelvio slēpošanas centrā, kas atklāts 1985. gadā un tajā notikuši gan pasaules čempionāti, gan Pasaules kausa posmi.
Distanču slēpošanu sāks dāmas
No plkst. 14:00 Tesero distanču slēpošanas trasē pirmo medaļu komplektu 10+10 kilometru skiatlonā sadalīs dāmas. Skiatlons nozīmē to, ka sacensību laikā tiek slēpots gan klasiskajā stilā, gan brīvajā stilā. Vispirms desmit kilometri tiek aizvadīti klasikā, bet pēc tam, nomainot slēpes, desmit kilometrus slēpo brīvajā stilā.
Klasiskajā stilā, slēpojot, slēpes pa sniegā speciāli izveidotām sliedēm iet paralēli viena otrai. Brīvajā stilā jeb slidsolī tehniku var salīdzināt ar slidēšanu (slēpotājs slēpes liek "V" veidā), un tieši tajā ir ātrāka došanās uz priekšu trasē. Klasiskajā solī ir nedaudz garākas slēpes un īsākas nūjas.
No Latvijas uz olimpiskajām spēlēm kvalificējušās veselas četras sportistes – līdere Patrīcija Eiduka, kā arī Linda Kaparkalēja, Samanta Krampe un Kitija Auziņa. No visām debitēs vien Kaparkalēja, kamēr pārējās distanču slēpotājas startējušas vismaz vienās olimpiskajās spēlēs.
Augstvērtīgais rezultāts jāgaida no Eidukas, kura veiksmīgi tikusi galā ar pārslodzes sekām, kas ietekmēja visu pagājušo sezonu. Rezultātā sportiste mainīja trenerus un arī to, kā trenējas. Pirms starta Eiduka atzīmējusi, ka ir progresējusi klasiskā stila tehniskajā izpildījumā, kas var likt cerēt uz labiem rezultātiem.
Pasaules kausa sezonā skiatlons tika aizvadīts reizi – Trondheimā 6. decembrī. Latvijas sportistes sacensībās nepiedalījās, bet par to uzvarētāju kļuva amerikāniete Džesī Higinsa. Pirms četriem gadiem Pekinā par olimpisko čempioni šajā distancē kļuva norvēģiete Terēza Johauga. Eiduka līdz šim skiatlonā olimpiādē nav piedalījusies.
Latvijas distanču slēpotāji ceļā uz Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm
Ar laba vēlējumiem un līdzjutēju atbalstu ceļā uz Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm pavadīti Latvijas distanču slēpotāji.
Svarīgie pirmie braucieni
No plkst. 18:00 Kortīnas renes sporta veidu trasē kā pirmie par godalgām cīnīsies vīrieši kamaniņu sportā. No Latvijas sacensībām kvalificējušies divi sportisti – Kristers Aparjods un Gints Bērziņš.
Aparjods ieņēma otro vietu testa sacensībās Kortīnā un intervijās atklājis, ka viņam šī trase tīri labi patīkot. Līdzšinējā Pasaules kausa sezonā gan nedz Aparjods, nedz Bērziņš neiekļuva labāko trijniekā kādā no posmiem. Kopvērtējumā Aparjods ar 343 punktiem ieņem piekto vietu, bet Bērziņš ar 278 ir astotais.
Pirmajos treniņbraucienos Aparjodam ar Bērziņu dažādas sekmes. Kristers ieņēma 20., 4., 5. un 7. un augsto otro vietu, bet Bērziņš - 8., 7., 7. un 8. un 13. vietu. Otrs tātad bijis stabilāks. Pagaidām ne uz visu, ko spējīgi, treniņos demonstrējuši vieni no favorītiem vācieši. Latviešu sportistiem gan nācies arī sadzīvot ar dažādiem organizatoru izaicinājumiem.
Latvijas kamaniņu sportisti trenējas Kortīnas trasē
Latvijas sportisti, Kristers Aparjods un Gints Bērziņš, 6. februārī aizvadīja noslēdzošos treniņbraucienus pirms 7. februārī gaidāmajām sacensībām.
Tāpat kā Aparjods, arī Bērziņš sarunā ar Latvijas televīziju norādījis, ka viņam Kortīnas trasi patīkot. "Man patīk tas ritms no virāžas uz virāžu. Tā ir plūstoša, ledus ir ideālā stāvoklī," viņš teica. Par ledus kvalitāti rūpējoties veseli astoņi šī amata meistari no Latvijas.
Par galvenajiem sacensību favorītiem var saukt vāciešus un austriešus. Kopvērtējumā līderis ir Fēlikss Lohs, no kura tikai par vienu punktu atpaliek austrietis Jonass Millers. Trešais ir Makss Langenhans. Pirms četriem gadiem Pekinā par zelta medaļas ieguvēju kļuva vācietis Johaness Ludvigs, kurš apsteidza austrieti Volfgangu Kindlu un itāli Dominiku Fišnaleru. Mājinieki itāļi savā trasē arī var būt vērā ņemami konkurenti.
Aparjodam šīs kļūs par trešajām olimpiskajām spēlēm. 2018. gadā Phjončanā viņam 11. vieta, bet pirms četriem gadiem Pekinā – piektā. Ar Latvijas izlasi komandu stafetē viņš izcīnīja bronzas godalgu. Savukārt Gintam Bērziņam šīs būs otrās olimpiskās spēles. Pirms četriem gadiem Ķīnā Bērziņš bija divas vietas zemāk par Aparjodu – septītajā pozīcijā.
Atšķirībā no citām kamaniņu sporta sacensībām, olimpiskajās spēlēs vīriešu un sieviešu vieninieki veic nevis divus, bet gan četrus braucienus. Katru dienu tiek veikti divi braucieni, kas nozīmē, ka vēl divus vīrieši brauks rīt, 8. februārī. Par čempionu kļūs sportists, kurš būs ātrākais četru braucienu kopsummā.
Latvijas izlase dodas uz Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm
Latvijas sportisti sirsnīgi pavadīti ceļā uz Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm, kas norisināsies no 6. līdz 22. februārim.