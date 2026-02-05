Krievu hokeja leģenda Fetisovs: skatīties olimpisko hokeja turnīru ir nodevība
Kamēr Krievijas hokeja izlase jau piekto gadu nepiedalās pasaules hokeja čempionātos un pirmo reizi arī olimpiskajās spēlēs, Krievijas Valsts domes maizē pārgājusī hokeja leģenda Vjačeslavs Fetisovs atradis iemeslu, lai uzspļautu starptautiskajiem hokeja svētkiem.
Gluži kā viņš to tradicionāli dara pirms ikviena pasaules čempionāta, arī šoreiz viņš paziņoja, ka ne tikai neskatīsies olimpisko hokeja turnīru, bet to uzskata par nodevību.
“Kādu interesi var radīt hokeja turnīrs, kad mūs no tā patrieca? Man nav un nevar būt nekādas intereses par to, no kurienes mūs izdzen!” viņš paziņoja izdevumam “Čempionat”. “Es uzskatu par nodevību skatīties hokeju tur, kur mūsu nav izdomātu iemeslu dēļ. Visa šī lieta nerada nekādu interesi.”
Olimpiskais vīriešu hokeja turnīrs norisināsies no 11. līdz 22. februārim, tajā būs trīs grupas. Latvijas hokejisti C grupā tiksies ar ASV, Vāciju un Dāniju. C grupas pirmajā mačā 12. februārī latvieši spēkosies ar pasaules čempioni ASV, 14. februārī paredzēta spēle ar Vāciju, bet dienu vēlāk Latvijas hokejisti stāsies pretī Dānijai. A grupā spēkosies Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, bet B grupā cīnīsies Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija. Katras grupas uzvarētāja un labākā no otrās vietas ieguvējām uzreiz kvalificēsies ceturtdaļfinālam, bet pārējās vienības cīnīsies astotdaļfinālā.
Fetisovs arī pirms pasaules čempionātiem, “no kuriem mūs izsvieda kā suņus”, nepalaida iespēju uzsvērt, ka šo “orģiju” ne tikai demonstrēšana Krievijā, bet pat apspriešana ir uzskatāma par nodevību. Viņš arī palepojās, ka principiāli neskatījās 2024. gada vasaras olimpiskās spēles Parīzē.
Pērn Fetisovs pieprasīja, lai Krievijas izlase tiktu pielaista pie sacensībām bez jebkādiem iepriekšējiem nosacījumiem ar visu valsts karogu un himnu, bet Krievijas Hokeja federācija saņemtu atvainošanos par ieilgušo atstādināšanu.
Kā zināms, kopš Krievijas diktatora Vladimira Putina 2022. gada 24. februārī sāktās invāzijas Ukrainā, izraisot asiņaināko karu Eiropā kopš Ādolfa Hitlera sāktā Otrā pasaules kara, Krievijas hokeja izlase ir diskvalificēta no dalības IIHF rīkotajos starptautiskajos turnīros, kā arī olimpiskajām spēlēm. Tiesa, pēdējā laikā starptautiskās sporta organizācijas demonstrē aizvien izteiktāku izdabāšanu Krievijai, tomēr hokeja izlasēm aizliegums joprojām nav atcelts. Tas pats attiecas arī uz Kremļa invāzijas atbalstītāju Baltkrieviju.
Fetisova žulti var saprast, galu galā, par Krievijas invāzijas atbalstīšanu pret viņu noteiktas starptautiskas sankcijas, piemēram, Eiropas Savienībā, Kanādā, ASV, Lielbritānijā, Šveicē, Austrālijā, Japānā, Jaunzēlandē.
Ne pārāk sen Krievijas mediji vēstīja, ka Fetisovs, kurš pats padomju impērijas pēdējos gados sūrā cīņā izkaroja tiesības spēlēt Nacionālajā hokeja līgā (NHL), izteicis vēlmi, lai jaunajiem talantiem neļautu pamest Krieviju un spēlēt viņam nu nīstamajā Amerikā. Viņš ierosinājis, ka līdz 26 gadu vecumam krievu hokejisti drīkst spēlēt tikai dzimtenē un viņiem "jānopelna" tiesības to pamest. Lai šo procesu nostiprinātu, Fetisovs ierosina ieviest "prātam neaptveramas kompensācijas", kas pilnībā izslēgtu vai padarītu ārkārtīgi neizdevīgu krievu hokejistu nokļūšanu ārzemju klubos.
Savulaik Fetisovs sarunāja riebeklības pret iepriekšējo Starptautiskās olimpiskās komitejas (SOK) prezidentu Tomasu Bahu par “rusofobiju”. “Es viņu ielīmētu apmalē, kā tas hokejistiem pieņemts,” toreiz intervijā laikrakstam “Sport-Ekspress” dalījās savās vēlmēs Fetisovs, nosaucot SOK amatpersonas par debiliķiem. Viņš piebilda, ka atbalsta Krievijas Distanču slēpošanas federācijas vadītājas Jeļenas Vjalbes teikto, kad viņa Bahu nosauca par “maitasgabalu”, kuram nekad nepasniegšot roku.
Vjačeslavs Fetisovs PSRS izlases sastāvā divreiz kļuvis par olimpisko čempionu, bet 1980. gadā Leikplesidā pēc sensacionālā zaudējuma ASV studentiem bija spiests samierināties ar sudraba medaļu. Viņš ir septiņkārtējais pasaules čempions, bet 1989. gadā izraisīja skandālu PSRS, kopā ar citiem vadošajiem armijas kluba CSKA spēlētājiem sarīkojot dumpi pret treneri Viktoru Tihonovu un armijas pavēlniecību, pieprasot ļaut viņiem spēlēt NHL. Astoņdesmitajos gados CSKA un PSRS izlases piecinieks — Vjačeslavs Fetisovs, Aleksejs Kasatonovs, Sergejs Makarovs, Vladimirs Krutovs un Igors Larionovs — tika uzskatīti par "sarkanās mašīnas" paraugeksemplāru.
No 1989. līdz 1998. gadam Fetisovs nospēlēja Ņūdžersijas “Devils” un Detroitas “Red Wings” sastāvā. Detroitiešu rindās viņš 1997. un 1998. gadā izcīnīja Stenlija kausu, spēlējot vēl vienā "sarkanās mašīnas" maiņā kopā ar Larionovu, Sergeju Fjodorovu, Vladimiru Konstantinovu un Vjačeslavu Kozlovu. Kaut gan Fetisovu daudzi uzskata par vienu no vislabākajiem aizsargiem hokeja vēsturē, viņš bija slavens arī ar savu rupjo spēli.
Savulaik Fetisova cīņa pret Tihonova un armijas diktatūru simbolizēja cīņu par personisko brīvību, taču kopš Putina sāktās vēstures revīzijas un reiha atjaunošanas arī Fetisovs ir pārvērties par režīma uzticamu sulaini, kurš “Krievijas ienaidniekus” aprej pie katras iespējas.