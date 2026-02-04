Rolands Šmits traumas dēļ nepabeidz spēli, "Anadolu Efes" pārtrauc ieilgušo zaudējumu sēriju
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs otrdien guva deviņus punktus zaudētā ULEB Eirolīgas 26. kārtas spēlē, savukārt Rolands Šmits guva četrus punktus uzvarētā mačā. Spēles laikā Šmits iedzīvojās traumā, kas liedza to pabeigt. Savainojuma nopietnība nav zināma.
Rodiona Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" viesos ar 89:109 (29:32, 27:25, 15:27, 18:25) zaudēja Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" komandai. Latvijas basketbolists laukumā bija 23 minūtes un 51 sekundi, realizēja trīs no sešiem divpunktu metieniem un vienu no trīs tālmetieniem, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva četras kļūdas un četras reizes pārkāpa noteikumus. Vitorijas komandā 21 punktu guva Markuss Hovards un 19 punktus pievienoja Timotijs Luvavu-Kabarro. Milāniešiem 21 un 19 punkti bija attiecīgi Devinam Bukeram un Zekam Lidejam.
Tikmēr Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" mājās ar rezultātu 107:90 (33:14, 24:32, 27:18, 23:26) uzvarēja "Valencia" vienību, tādējādi pārtraucot desmit zaudējumu sēriju turnīra ietvaros. Šmits spēlēja desmit minūtes un 33 sekundes, realizēja abus divus divpunktu metienus, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, vienreiz pārkāpa noteikumus un iekrāja septiņus efektivitātes koeficienta punktus. Trešajā ceturtdaļā latviešu spēka uzbrucējs guva traumu un tamdēļ viņam spēle noslēdzās priekšlaicīgi. Pagaidām nav zināms, cik nopietnu savainojumu latvietis guvis.
Oyuncumuz Rolands Šmits, Valencia ile oynadığımız maçın üçüncü çeyreğinde temasa bağlı sakatlanarak kenara geldi.— Lacivert Beyaz 1976 Taraftar Grubu (@lacivertbeyaz76) February 3, 2026
Letonyalı uzun forvet, maçın geri kalanında forma giymeyecek.
Geçmiş olsun Rolands 🙏 pic.twitter.com/XkzHRuzhSe
"Anadolu Efes" komandā Erdžans Osmani guva 20 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, Džordanam Loidam bija 19 punkti, bet Seibenam Lī - 18 punkti un sešas rezultatīvas piespēles. Pretiniekiem 30 punktus guva Neitans Reiverss.
Vēl otrdien Stambulas "Fenerbahce" bez Artūra Žagara pieteikumā, kurš turpina ārstēt paceles cīpslas savainojumu, viesos ar 82:78 (29:14, 24:27, 20:15, 9:22) uzvarēja "Barcelona", bet "Dubai" bez Dāvja Bertāna, kuram liedz spēlēt ikra muskuļa trauma, mājās ar 108:98 (26:17, 26:23, 22:30, 21:25, 13:3) pagarinājumā uzvarēja Pirejas "Olympiacos". Madrides "Real", kuras rindās šosezon spēlējis Gunārs Grīnvalds, izbraukumā ar 81:82 (26:16, 18:20, 17:24, 20:22) zaudēja Atēnu "Panathinaikos". "Fenerbahce" ar 18 uzvarām 25 mačos ir līdere, "Real" ar 16 uzvarām 26 spēlēs ir ceturtā, "Dubai" komandai 12 uzvaras dod 12. vietu, "Baskonia" ar deviņiem panākumiem ir 16., bet "Anadolu Efes" uzvarējusi septiņās cīņās un ir pirmspēdējā, 19. pozīcijā.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās. Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".