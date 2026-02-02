Vārtsargu kautiņš un atspēlēšanās: Girgensona "Lightning" uzvar spēlē zem klajas debess
Latvijas hokejista Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" svētdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kas tika aizvadīts zem atklātas debess, atspēlējās no 1:5 un tika pie panākuma pēcspēles metienu sērijā.
"Lightning" savā laukumā ar 6:5 (1:3, 3:2, 1:0, 0:0, 1:0) uzvarēja Bostonas "Bruins". Girgensons spēlēja 17 minūtes un 21 sekundi, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem, izpildīja četrus spēka paņēmienus, zaudēja vienā iemetienā un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -1.
Pēc spēlētām 11 sekundēm mājiniekus vadībā izvirzīja Brendons Heigels, bet turpinājumā bostonieši guva piecus vārtus pēc kārtas, līdz otrās trešdaļas vidum panākot 5:1. Šajā nogrieznī "Bruins" rindās ar diviem precīziem metieniem izcēlās Morgans Gīkijs, un pa vienai reizei precīzi bija Alekss Stīvss, Viktors Arvidsons un Metjū Poitrass.
Mača otrajā pusē "Lightning" atspēlējās un panāca neizšķirtu. Otrajā periodā mājinieku labā vairākumā vārtus guva Olivers Bjorkstrands, Derens Redišs un. Niks Pols, bet trešās trešdaļas vidū rezultātu izlīdzināja Ņikita Kučerovs. Pagarinājumā vārti netika gūti, un pēcspēles metienu sērijā "Lightning" uzvaru atnesa Džeika Gencela vārtu guvums.
Uzvarētāju vārtus sargāja Andrejs Vasiļevskis, kurš tika galā ar 29 pretinieku metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Džeremijs Sveimens atvairīja 41 raidījumu. Otrajā periodā laukuma vidū abi vārtsargi arī izkāvās.
Šī kļuva par pirmo reizi, kad Tampabeja uzņem NHL spēli zem klajas debess. To rīkoja Reimonda Džeimsa vārdā nosauktajā stadionā un spēli klātienē vēroja vairāk par 64 tūkstošiem fanu. Šī kļuva par 45. spēli NHL vēsturē zem klajas debess un "Lightning" uzrādījusi lielāko atspēlēšanos šādu spēļu ietvaros.
"Lightning" ar 74 punktiem 53 spēlēs Austrumu konferencē atrodas pirmajā vietā, kamēr "Bruins" ar 68 punktiem 56 mačos ierindojas piektajā pozīcijā.