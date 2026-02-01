Ločmelis gūst vārtus AHL mačā, Balceram rezultatīva piespēle zaudētā Šveices čempionāta spēlē
Latvijas uzbrucējs Dans Ločmelis sestdien izcēlās ar precīzu metienu Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā, viņa pārstāvētajai Providensas "Bruins" izcīnot uzvaru, bet Latvijas uzbrucējs Rūdolfs Balcers Šveices augstākās hokeja līgas (NL) spēlē tika pie rezultatīvas piespēles, viņa pārstāvētajai Cīrihes "Lions" piedzīvojot neveiksmi.
"Bruins" viesos ar 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) pārspēj Šarlotas "Checkers"
Mača trešajā trešdaļā Latvijas uzbrucējs Dans Ločmelis saņēma ripu pretinieku aizsardzības zonā un apspēlēja vārtsargu, raidot ripu "Checkers" vārtos no tuvas distances. Viņš šajā mačā uz ledus pavadītajā laikā divas reizes meta pa vārtiem un iekrāja neitrālu lietderības koeficientu. Ločmelis šosezon 40 spēlēs izcēlies ar 15 gūtiem vārtiem un 12 rezultatīvām piespēlēm.
Tralmaka "Griffins pārspēj "Wolves"
Citā mačā pie rezultatīvas piespēles tika Eduards Tralmaks, kamēr viņa pārstāvētā Grandrepidsa "Griffins" izbraukumā ar 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) uzvarēja Čikāgas "Wolves". Latvijas uzbrucējs tika pie rezultativitātes punkta trešajā cīņā pēc kārtas. Šosezon Tralmaks 42 spēlēs guvis 17 vārtus un atdevis sešas rezultatīvas piespēles.
Ravisnka "Canucks" piekapjas "Condors"
Vēl Anrī Ravinskis un Ebotsfordas "Canucks" viesos ar 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) zaudēja Beikersfīldas "Condors", bet Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" bez Raivja Ansona pieteikumā mājās ar 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) mājās uzvarēja Sirakjūsas "Crunch". "Bruins" ar 63 punktiem 40 spēlēs ir Austrumu konferences līdere, bet "Penguins" ar 60 punktiem 44 mačos ir par vienu pozīciju zemāk. Rietumu konferencē "Griffins" ar 69 punktiem 42 mačos atrodas pirmajā vietā un ir visas līgas līdervienība, kamēr "Canucks" ar 36 punktiem 46 spēlēs šajā konferencē ir pirmspēdējā, 16. pozīcijā.
"Lions" Šveices čempionāta spēlē ar 2:4 (0:0, 0:1, 2:3) piekāpjas "Zug" hokejistiem
Latvijas uzbrucējs Balcers tika pie rezultatīvas piespēles laukuma saimnieku pirmajos vārtos, kad trešās trešdaļas vidū 1:3 panāca Svens Andrigeto. Balcers šajā mačā uz ledus bija 18 minūtes un piecas sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem, bloķēja trīs metienus, nopelnīja divu minūšu noraidījumu un iekrāja neitrālu lietderības koeficientu. Latvijas sportists šosezon 29 spēlēs guvis 13 vārtus un atdevis desmit rezultatīvas piespēles.
Citā spēlē Oskars Lapinskis un Langnavas "Tigers" mājās ar 6:3 (0:0, 2:1, 4:2) uzvarēja "Ambri-Piotta" vienību. Turnīra tabulā no latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk ir "Lions", kas ieņem ceturto vietu.