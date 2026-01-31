Jokičs atgriešanās spēlē gūst 31 punktu un sekmē "Nuggets" uzvaru
Nikola Jokičs piektdien pēc mēnesi ilgas pauzes atgriezās laukumā un Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā guva 31 punktu Denveras "Nuggets" uzvarā.
"Nuggets" mājās ar rezultātu 122:109 (35:27, 24:23, 33:30, 30:29) pārspēja Losandželosas "Clippers".
Jokičs, kurš decembra beigās guva ceļgala savainojumu, atgriešanās mačā bija laukumā 25 minūtes, kuru laikā arī izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, atdeva piecas rezultatīvas piespēles un pārtvēra trīs bumbas. Kā atklāja treneris Deivids Adelmans, serbam bija iecerēts lielāks spēles laiks, taču trīs ātri iekrātu piezīmju dēļ Jokičs pirmajā puslaikā spēlēja tikai desmit minūtes.
Jokičs nepiedalījās iepriekšējās 16 spēlēs, "Nuggets" komandai šajā nogrieznī izcīnot desmit uzvaras un piedzīvojot sešus zaudējumus. Viņa atgriešanās būtiski pastiprinājusi komandu laikā, kad traumu dēļ nespēlē Ārons Gordons, Kristians Brauns un Kemerons Džonsons.
Lai pretendētu uz sezonas vērtīgākā spēlētāja balvu, Jokičam jāpiedalās 65 no 82 "Nuggets" mačiem. Ja viņš palīdzēs visās atlikušajās pamatturnīra spēlēs, tad Jokičs būs piedalījies 66 mačos.
"Nuggets" ar 33 uzvarām 49 spēlēs ieņem trešo vietu Rietumu konferencē.