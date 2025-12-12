Jokičs sekmē "Nuggets" 11. uzvaru izbraukumā pēc kārtas; "Celtics" panākumu sērija pārtrūkst pret "Bucks"
Ar 36 gūtiem punktiem ceturtdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē izcēlās Nikola Jokičs, sekmējot Denveras "Nuggets" panākumu viesos pār Sakramento "Kings" vienību.
"Nuggets" uzvarēja ar 136:105 (41:26, 36:28, 32:27, 27:24), svinot 11. uzvaru pēc kārtas izbraukumā. Tā ir kluba vēsturē garākā panākumu sērija viesos. Jokičs bija tuvu "triple double", sakrājot 36 punktus, 12 atlēkušās bumbas zem groziem un astoņas rezultatīvas piespēles. Vēl uzvarētāju rindās Peitons Vatsons guva 21 punktu, bet Kamerons Džonsons pievienoja 16 punktus. Mājinieku sastāvā rezultatīvākais bija Maliks Monks, kura rēķinā 18 punkti, bet 17 punktus guva Rasels Vestbruks.
Tikmēr Milvoki "Bucks" ceturtdien savā laukumā ar 116:101 (29:35, 31:32, 27:13, 29:21) pieveica Bostonas "Celtics" vienību, pārtraucot pretinieku piecu uzvaru sēriju. "Bucks" rindās sezonas rezultatīvāko spēli aizvadīja Kails Kuzma, kurš izcēlās ar 31 punktu, 27+10 sakrāja Bobijs Portiss, bet Kevins Porters jaunākais tika pie karjeras ceturtā "triple double", izceļoties ar 18 punktiem, 13 rezultatīvām piespēlēm un desmit izcīnītām bumbām zem groziem. "Celtics" no zaudējuma neglāba Džeilena Brauna 30 punkti, kamēr Džordans Volšs atzīmējās ar 20 punktiem.
Pie uzvaras savā laukumā tika arī Hjūstonas "Rockets", kas mājās ar 115:113 (29:29, 22:25, 27:28, 37:31) pieveica Losandželosas "Clippers" basketbolistus. Alperens Šengins uzvarētāju rindās izcēlās ar 22+15, Eimens Tompsons pievienoja 20 punktus, kā arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas un atdeva astoņas rezultatīvas piespēles, bet Džabari Smita kontā 18+10. "Clippers" sastāvā Ivica Zubacs guva 33 punktus, otrs rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Kavai Lenards, bet Džeimsa Hārdena rēķinā 22 punkti.
Panākumu savā laukumā ceturtdien svinēja arī Ņūorleānas "Pelicans", kas ar 143:120 (39:30, 31:38, 35:29, 38:23) pieveica Portlendas "Trail Blazers". Mājinieku rindās seši spēlētāji guva 15 vai vairāk punktus, bet rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Trejs Mērfijs, kamēr "Trail Blazers" sastāvā 21 punktu guva Šeldons Šārps. "Pelicans" ar šo pārtrauca septiņu zaudējumu sēriju.