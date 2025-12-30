Nacionālās basketbola asociācijas trīskārtējais vērtīgākais spēlētājs Nikola Jokičs.
NBA zvaigzne Nikola Jokičs traumas dēļ nevarēs spēlēt vismaz vienu mēnesi
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) trīskārtējais vērtīgākais spēlētājs Nikola Jokičs ceļgala savainojuma dēļ nevarēs spēlēt vismaz vienu mēnesi, vēsta ASV mediji.
Denveras "Nuggets" centra spēlētājam Jokičam, kurš traumu guva mačā pret Maiami "Heat", konstatēts kreisās kājas ceļgala saišu stiprs sastiepums, izvairoties no daudz smagākas traumas.
Jokičs NBA aizvada 11. sezonu un no iepriekšējām desmit viņš katrā piedalījies vismaz 69 spēlēs, tādējādi šī trauma serbam liegs iztikt bez basketbola ilgāko laiku NBA karjerā.
Šosezon Jokičs 31 spēlē vidēji 35 minūtēs guvis 29,9 punktus, izcīnījis 12,4 atlēkušās bumbas un atdevis 11,1 rezultatīvu piespēli.
"Nuggets" ar 22 uzvarām 32 spēlēs ieņem trešo vietu Rietumu konferencē.