Drafta pirmais numurs ieiet NBA vēsturē, Jokičs ar Šenginu savstarpējā duelī apmainās "triple-double"
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" jaunais spēlētājs Kūpers Flegs pirmdien kļuva par līgas vēsturē jaunāko basketbolistu, kurš mačā guvis vismaz 40 punktus, taču ar to nepietika, lai viņa pārstāvētā vienība tiktu pie uzvaras.
Šī gada drafta pirmais numurs Flegs pirmdienas spēlē izbraukumā pret Jūtas "Jazz" izcēlās ar 42 punktiem, tomēr mājinieki bija pārāki papildlaikā ar 140:133 (37:43, 34:32, 21:24, 37:30, 11:4). Flegs, kuram svētdien paliks 19 gadu, 42 punktiem pievienoja septiņas atlēkušās bumbas, sešas rezultatīvas piespēles, divus bloķētus metienus un vienu pārtvertu bumbu.
COOPER FLAGG SCORES THE MOST POINTS EVER BY AN 18-YEAR-OLD IN NBA HISTORY!!!
42 PTS (career high)
7 REB
6 AST
2 BLK pic.twitter.com/oCXzgiKiG7
Viņš ir pirmais spēlētājs NBA vēsturē, kurš, nebūdams pat 19 gadus vecs, guvis vismaz 40 punktus. Savukārt 20 gadus nesasniegušo NBA spēlētāju sarakstā viņš ar 42 punktiem spēlē ieņem dalītu ceturto vietu. Pirms 20. dzimšanas dienas vairāk punktu spēlē bija guvuši 1980. gadā Oskars Robertsons (45), 2024. gadā Gregorijs Džeksons (44) un 2004. gadā Lebrons Džeimss (43).
"Jazz" rindās uzvarētajā spēlē 37 punktus guva Kejonte Džordžs, ar 33+16 izcēlās Lauri Markanens, bet 25 punktus pievienoja Kails Filipovskis. "Mavericks" sastāvā otrs rezultatīvākais aiz Flega ar 25 punktiem bija Pols Džemeins Vašingtons, bet 15 punktus guva Nadži Māršals.
Pie uzvaras papildlaikā savā laukumā tika arī Denveras "Nuggets", kas mājās ar 128:125 (24:30, 34:21, 31:35, 28:31, 11:8) pārspēja Hjūstonas "Rockets". Mājinieku rindās ar savu 12. "triple double" sezonā izcēlās Nikola Jokičs, kurš sakrāja 39 punktus, 15 atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles, bet 35 punktus guva Džamals Marejs. Jokičam šis bija NBA karjeras 176. "triple double".
Two of the league's best passers went head-to-head tonight
Joker: 39 PTS, 15 REB, 10 AST
Alpi: 33 PTS, 10 REB, 10 AST
Denver secured the victory, winning their 5th straight! pic.twitter.com/BSlYpRreLl
Tikmēr "Rockets" sastāvā pie sava sezonas pirmā un karjeras devītā "triple double" tika Alperens Šenguns, kura rēķinā 33 punkti, desmit izcīnītas bumbas zem groziem un tikpat daudz rezultatīvas piespēles. Vēl 25 punktus viesiem guva Kevins Durents, bet pa 16 punktiem sakrāja Džošs Okodži un Džabari Smits jaunākais, kura rēķinā arī desmit atlēkušās bumbas.
Vēl vienā spēlē Bostonas "Celtics" vienība savā laukumā ar 105:112 (33:25, 24:28, 24:32, 24:27) piekāpās Austrumu konferences līdervienībai Detroitas "Pistons". Keids Kaningems uzvarētāju rindās izcēlās ar 32 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm, bet mājiniekus no otrā zaudējuma pēc kārtas neglāba Džeilena Brauna 34 gūtie punkti un Derika Vaita 31 punkts.
Cade Cunningham had himself a night in Boston!
🏎️ 32 PTS
🏎️ 10 AST
🏎️ 6 3PM@DetroitPistons win their fourth straight and move to 21-5 on the season! pic.twitter.com/0NS4QGqDdy
Zaudējumu savā laukumā piedzīvoja arī Maiami "Heat" basketbolisti, kuri ar 96:106 (22:23, 30:23, 25:28, 19:32) atzina Toronto "Raptors" pārākumu. Laukuma saimnieku rindās pa 20 punktiem katrs guva Normans Pauels un Bams Adebajo, kura rēķinā arī desmit izcīnītas bumbas zem groziem, bet 12 punktus guva Devions Mičels.
Savukārt četru zaudējumu sēriju pārtraukušās "Raptors" komandas rindās rezultatīvākais ar 28 punktiem bija Brendons Ingrems, bet 17+10 savā kontā ierakstīja Skotijs Bārnss. Pie uzvaras savās mājās pirmdien nespēja tikt arī Losandželosas "Clippers" vienība, kas ar 103:121 (27:25, 21:31, 28:34, 27:31) piekāpās Memfisas "Grizzlies" komandai. Uzvarētāju sastāvā 31 punktu guva Džarens Džeksons jaunākais, bet karjeras rekordu ar 27 punktiem sasniedza Kamerons Spensers. Mājinieku rindās 21 punkts Kavai Lenardam, bet 17 punktus guva Kriss Danns.