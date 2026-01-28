Renārs Uščins palīdz Vācijai sasniegt Eiropas handbola čempionāta pusfinālu, izsitot čempioni Franciju
Vācijas, Dānijas, Horvātijas un Islande vīriešu handbola izlases trešdien sasniedza Eiropas čempionāta pusfinālu. I grupā, kas aizvadīja mačus Dānijas pilsētā Herningā, Vācija ar 38:34 (19:15) pārspēja Eiropas čempioni Franciju, kas pēc zaudējuma neiekļuva pat cīņā par piekto vietu.
Vācijas izlases panākumu ar desmit gūtiem vārtiem sekmēja Juri Knorrs, bet pieci precīzi metieni padevās Latvijā dzimušajam Renāram Uščinam. Francijas vienības labā 11 vārtus guva Dika Mems.
Citā I grupas cīņā Dānija, kas jau iepriekš bija nodrošinājusi vietu pusfinālā, ar 38:24 (19:16) pārliecinoši uzvarēja Norvēģiju. Starp dāņiem rezultatīvākais ar septiņiem gūtiem vārtiem bija Matiass Gidsels, kamēr Norvēģijas izlases labā pa sešiem vārtiem guva Augusts Pēdešens un Tobiass Grēndals.
Vēl I grupā Portugāle ar 35:27 (16:12) apspēlēja Spāniju un turnīra turpinājumā cīnīsies par piekto vietu. Portugāļu uzvaru ar septiņiem precīziem metieniem sekmēja Fransišku Košta.
I grupā pa astoņiem punktiem iekrāja Dānija un Vācija, abām nodrošinot vietu pusfinālā, piecus punktus izcīnīja Portugāle, Francijai bija četri punkti, bet Norvēģija un Spānija tika pie attiecīgi trīs un diviem punktiem.
Savukārt Zviedrijas pilsētā Malmē II grupā, kurā pirms noslēdzošās spēļu kārtas četras komandas cīnījās par iekļūšanu pusfinālā, Islande ar 39:31 (18:16) bija pārāka pār Slovēniju. Islandes izlasē rezultatīvākais ar astoņiem gūtiem vārtiem bija Ellidi Vidarsons, bet starp slovēņiem ar deviņiem precīziem metieniem izcēlās Domens Novaks.
Citā II grupas mačā Horvātija ar 27:25 (13:15) uzvarēja Ungāriju. Horvātijas labā pa četriem vārtiem guva Mario Šoštaričs, Luka Klarica, Davids Mandičs un Tins Lučins. Ungārijas vienībā rezultatīvākais ar septiņiem precīziem metieniem bija Bence Imre.
Noslēdzošajā II grupas cīņā Zviedrija ar 34:21 (14:12) sagrāva Šveici. Zviedrijas izlasē ar septiņiem gūtiem vārtiem izcēlās Ēriks Juhansons, kamēr šveiciešus no zaudējuma neglāba Lenija Rubina seši gūtie vārti.
II grupā Horvātija ar astoņiem punktiem ieņēma pirmo vietu, Islande un Zviedrija bija izcīnījušas pa septiņiem punktiem, taču, ņemot vērā savstarpējo dueli, kurā pārāki bija islandieši, komandas ierindojās attiecīgi otrajā un trešajā pozīcijā. Slovēnija ar četriem punktiem bija ceturtā, bet Ungārija un Šveice iekrāja pa diviem punktiem.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases pirmajā posmā aizvadīja grupu turnīru, kurā tās bija sadalītas sešās apakšgrupās pa četrām katrā. Katras grupas divas labākās izlases iekļuva otrajā posmā. Pēc tā katras grupas pirmo divu vietu ieguvējas iekļuva pusfinālā.
Eiropas čempionāta finālturnīrs Dānijā, Zviedrijā un Norvēģijā norisināsies līdz 1. februārim, kad Herningā kļūs zināma jaunā čempione.
Aizpērn par čempioni kļuva Francija, kas finālā ar 33:31 papildlaikā uzvarēja Dāniju.