Rihards Lomažs samet gandrīz trešdaļu "Neptūnas" punktu, Eirokausā pieveicot "Hapoel"
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs trešdien ULEB Eirokausa mačā izcēlās ar 31 punktu un palīdzēja viņa un Kārļa Šiliņa pārstāvētajai Klaipēdas "Neptūnas" izcīnīt uzvaru. "Neptūnas" savā laukumā ar 98:92 (33:25, 21:30, 23:17, 21:20) Jeruzalemes "Hapoel".
Lomažs spēlēja 37 minūtes un realizēja sešus no desmit divu punktu metieniem, četrus no deviņiem tālmetieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, divas kļūdas, divas piezīmes un seši izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu 33.
Tikmēr Šiliņš laukumā pavadītajās 24 minūtēs un 24 sekundēs, raidot grozā trīs no sešiem divu punktu metieniem un divus soda metienus, guva astoņus punktus. Viņš arī izcēlās statistikā ar desmit bumbām zem groziem, rezultatīvu piespēli, trīs kļūdām, piezīmi un trīs izprovocētiem sodiem, iekrājot efektivitātes koeficientu 12.
Lomažs mājinieku rindās bija rezultatīvākais, kamēr Arns Velička tika pie 16 punktiem, 12 rezultatīvām piespēlēm un deviņām atlēkušajām bumbām, bet vēl 15 punktus guva Donats Tarolis.
Jeruzalemes komandā ar 19 punktiem izcēlās Džereds Hārpers, kamēr Khadīns Keringtons tika pie 16 punktiem.
Trešdien vēl Mārča Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" savā laukumā uzņems Klužas-Napokas U-BT.
"Baxi" ar deviņām uzvarām 15 spēlēs ieņem ceturto vietu A grupā, kur "Neptūnas" ar septiņām 16 mačos uzvarām ir septītā. Divas pozīcijas zemāk ir Ainara Bagatska vadītā Vroclavas "Slask", kas uzvarējusi četrās spēlēs.
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus.
Pērn Eirokausā uzvarēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.